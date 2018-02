Proiectul care dezincrimeaza faptele de coruptie in folosul altuia a ajuns la Comisia juridica, in Senat

in scopul obtinerii pentru sine

Propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie a fost transmisa pentru raport la Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari si pentru avize la Comisia de buget si la Comisia pentru drepturile omului.Proiectul de lege poate fi adoptat tacit in Senat si transmis Camerei Deputatilor, for decizional.Termenul de adoptare tacita este de 45 de zile, si se calculeaza de la data de 19.02.2018.Proiectul de lege prevede ca "efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana ori incheierea de tranzactii financiare, utilizand informatiile obtinute in virtutea functiei, atributiei sau insarcinarii sale; folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce sunt destinate publicitatii sau permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii".Potrivit sursei citate, operatiunile financiare constau in operatiuni care antreneaza circulatia de capital, operatiuni de banca, de schimb valutar sau de credit, operatiuni de plasament, in burse, in asigurari, in plasament mutual ori privitor la conturile bancare si cele asimilate acestora, tranzactii comerciale interne si internationale.Pentru a fi efectuate ca acte de comert, operatiunile financiare trebuie sa constituie un act de specula sau o actiune de intermediere in circulatia bunurilor, facuta in mod organizat, se arata in proiectul de lege.Proiectul de lege este initiat de 15 parlamentari PSD, printre si deputatul social-democrat Andreea Cosma.Expunerea de motive a proiectului de lege este semnata de deputatul PSD Catalin Radulescu, desi numele acestuia nu se regaseste in randul initiatorilor.