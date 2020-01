Propunerile lui Predoiu pentru sefia marilor parchete: Scutea - la Parchetul General, Bologa - la DNA si Hosu - la DIICOT

Cuvinte de lauda

- pentru functia de procuror general al Romaniei,- pentru functia de procuror-sef DNA,- pentru procuror-sef DIICOT.Propunerile vor fi trimise miercuri la Sectia pentru procurori din CSM care urmeaza sa dea un aviz consultativ. Decizia finala apartine presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis."Am ales candidatii care au prezentat simultan competenta si experienta. M-am ferit de experimente pentru ca situatia in care se afla Ministerul Public nu permite experimente," asa si-a explicat alegerile facute ministrul Justitiei.Despre Gabriela Scutea, desemnata la PG, Predoiu afirma ca a avut cea mai solida prestatie la interviu si cel mai solid dosar profesional dintre toti candidatii."O prestatie aplicata, concreta, pertinenta si plina de hotarare. Este un procuror pentru care Ministerul Public nu prezinta necunoscute," a sustinut Predoiu."A demonstrat cunoastere, viziune, forta si substanta profesionala. De altfel, tot in cazul dansei, cat si in cazul celorlalti, interviurile filmate, incarcate pe site-ul MJ, pot fi revazute. Proiectul de management al doamnei Scutea a fost cel mai bun dintre toate prezentate, acoperind complet atata partea de administratie si constructie interna a Ministerului Public, cat si partea de reprezentare externa. Cunoaste bine MCV si este foarte bine cunoscuta la Bruxelles", o prezinta Predoiu.Ministrul Justitiei sustine ca procurorul Crin Bologa cunoaste foarte bine DNA, "a lucrat in DNA si nu a avut nicio intersectie cu pasivele DNA."Predoiu a laudat proiectul de management al acestuia si prestatia la interviu: "a fost impresionanta".Despre Georgiana Hosu, Predoiu spune ca acesta a fost un proiect "comprehensiv", iar la interviu a avut o prestatie echilibrata.Iata ce spunea la interviul de la MJ Crin Bologa, desemnat pentru sefia DNA.Ministerul Justitiei a demarat, in 2 decembrie 2019, selectia procurorilor in vederea efectuarii propunerilor de numire pentru ocuparea functiilor vacante de conducere, respectiv: procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie si procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.Selectia s-a facut in conditiile prevazute de Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor.Pentru functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au fost admisi la interviu Ionel Corbu, Florin-Daniel Casuneanu, Gabriela Scutea, Laura Oprean, Pompiliu-Marian Drilea-Marga, Daniel Horodniceanu, Sorin Sandel Vasilache, Razvan Horatiu Radu. Acestia au sustinut interviul, in perioada 14-15 ianuarie.Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a afirmat, dupa interviuri, ca toti candidatii au demonstrat profesionalism si valoare si ca urmeaza deliberarea cu privire la tipul de lider necesar, in functie de ceea ce s-a intamplat, bine sau rau, in ultimii 10-15 ani in Ministerul Public si ceea ce e de facut in urmatorii trei ani.La sefia DNA au aspirat cinci candidati, printre care si actualul sef Calin Nistor, dar si Mariana Alexandru, Crin-Nicu Bologa, Camelia Elena Grecu si Ionut Botnaru. Acestia au sustinut joi interviurile.Pentru functia de procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au sustinut interviul Teodor Nita, Ioana Bogdana Albani, Elena-Giorgiana Hosu, Viorel Badea, Daniel Horodniceanu.Inca din 15 noiembrie, Asociatia "Forumul Judecatorilor din Romania" si Asociatia "Initiativa Pentru Justitie" au cerut ministrului Justitiei, Catalin Predoiu, sa nu demareze procedurile privind numirea procurorilor sefi inainte ca legislatia sa fie pusa in acord cu recomandarile MCV, GRECO, Comisiei de la Venetia si Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni.