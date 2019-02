Protestatarii au dat cu ketchup pe peretii Ministerului Justitiei. O femeie a fost luata pe sus de jandarmi

Foto: Facebook/Ceausescu Marian

Oamenii prezenti in fata ministerului au protestat fata de modificarile Legilor Justitiei si, la un moment dat, au dat cu ketchup pe peretii ministerului. "I-am stropit cu ketchup pentru ca-si bat joc de noi", a motivat Marian Ceausescu, unul dintre protestatari.La fata locului au aparut imediat jandarmii, care i-au ridicat pe protestatari si i-au bagat in duba.O femeie, care nu dorea sa fie dusa la sectie, a fost luata pe brate de jandarmi, in timp ce striga: "Nu am facut nimic, nu am facut nimic, lasati-ma!"Protestatarul Marian Ceausescu a transmis imaginile pe Facebook si a sustinut ca a fost lovit de jandarmi."M-ai lovit, m-ai lovit! Nu-mi rupe mana! Nu-mi rupe mana, da?", a spus protestatarul Marian Ceausescu. Jandarmul a negat insa ca l-a lovit.Amintim ca guvernul a adoptat marti o ordonanta de urgenta pentru modificarea Legilor Justitiei si a unor regulamente privind admiterea la INM Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a precizat ca propunerile de modificare au venit din partea CSM si a argumentat "urgenta" ordonantei prin concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii.Ministrul Justitiei a spus ca o modificare importanta se refera la functiile de rang inalt din Ministerul Public, functii pentru care potrivit legii anterioare se prevede mandat fix de 3 ani, care poate fi reinvestit."Ce aduce nou OUG. Aceste functii de rang inalt unde procedura se initiaza de ministrul Justitiei nu pot fi delegate. Ele trebuie ocupate numai prin procedura prevazuta de lege", a spus Toader.Totodata, OUG mai prevede ca emiterea avizului consultativ pentru procurori, care acum revine Sectiei de procurori, va fi dat de plenul CSM.Iata si reactia prim-vicepresedintelui Comisiei Europene Frans Timmermans la ordonantele lui Toader C.S.