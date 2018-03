PSD continua rafuiala cu oficialii Comisiei Europene. E randul deputatului Plesoianu, care vrea sa-l reclame pe Timmermans

Guvernul ia la rost Comisia Europeana, preluand o tema lansata de Antena 3

"Voi depune chiar o reclamatie intr-un alt caz, dincolo de scrisoarea doamnei Dancila, voi depune o reclamatie la Consiliul de Etica al Comisiei Europene, vizandu-l pe domnul Timmermans, pentru ca domnul Timmermans cand a fost in Romania ultima data a spus ca sunt atacuri dinspre mass-media la adresa justitiei", a anuntat Plesoinau, la RFI. "Din punctul meu de vedere, ce- a spus domnul Timmermans e un atac la adresa presei independente, lucru care mi se pare inacceptabil, pentru ca domnul Timmermans a mers mai departe si a spus ca aceste atacuri dinspre mass-media la adresa justitiei afecteaza rapoartele viitoare MCV si inchiderea pana la urma a MCV-ului, pe care ne-o dorim cu totii", a explicat acesta.In privinta scrisorii pe care premierul Viorica Dancila i-a trimis-o presedintelui Comisiei Europene, Liviu Plesoianu sustine ca oficialii CE nu au cerut informatii tehnice despre anumite dosare penale, ci au comis o "ingerinta" in actul de justitie din Romania."In momentul in care vorbim cu nume si prenume despre anumite persoane, aceea nu este o informatie tehnica, aceea este o ingerinta, este chiar un atac, culmea, la adresa independentei justitiei din tara noastra", a argumentat acesta.Viorica Dancila cere, intr-o scrisoare transmisa lui Jean Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, clarificarea adresei din 2012, transmisa de CE ministrului Justitiei de la acel moment, Mona Pivniceru , si care contine 21 de cerinte adresate Guvernului, inclusiv solicitari concrete, directe, privind anumite cauze penale.Este vorba despre un document din 10 octombrie 2012, adresat Guvernului Romaniei, care prezinta o lista de 21 de cerinte ale Comisiei Europene in legatura cu MCV, prezentat de Antena 3.Unul dintre puncte prevede descrierea situatiei si stabilirea pasilor de urmat in cazuri de coruptie cunoscute, fiind date si nume: Gheorghe Copos, Adrian Nastase , Serban Bradisteanu, Ion Dumitru , Decebal Traian Remes, Dan Voiculescu , George Becali, Catalin Voicu Demersul Vioricai Dancila a fost initiat in contextul in care, duminica, Mihai Gadea a prezentat la Antena3 un raport atribuit Comisiei Europene care includea anumite cerinte cu privire la MCV, inclusiv prezentarea de informatii privind stadiul in care se aflau dosarele unor inculpati celebri.De la Antena3, stafeta a fost preluata de liderul PSD, Liviu Dragnea , pasata imediat premierului Viorica Dancila si apoi ministrului Justitiei, Tudorel Toader , care si-au transmis public mai multe mesaje pe aceasta tema, desi toti trei fac parte din aceeasi alianta aflata la guvernare.Comisia Europeana a anuntat miercuri ca a primit scrisoarea din partea premierului Viorica Dancila , adaugand ca ii va raspunde in timp util.