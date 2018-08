Punct final in dosarul disparitiei tezei de doctorat a lui Florian Coldea

Ziare.

Dosarul fusese deschis in martie 2017, ca urmare a unei plangeri formulata de Biblioteca Nationala care reclama disparitia din gestiune a tezei intitulata "Managementul schimbarii in serviciile de informatii".In 23 martie 2017, Parchetul a declansat urmarirea penala in rem pentru neglijenta in serviciu. In sesizarea semnata de Octavian Gordon, managerul Bibliotecii in 2017, se arata ca disparitia tezei a fost constatata atunci cand o persoana a dorit sa o citeasca.Ancheta interna declansata a constatat ca in 29 iulie 2015, directorul Bibliotecii Universitatii Politehnice din Bucuresti, Cristina Albu, a solicitat aprobarea unui imprumut interbibliotecar pentru o perioada de 30 de zile, avand ca obiect trei publicatii existente in fondul Bibliotecii Nationale a Romaniei, intre care si teza generalului Coldea.Audiata de procurori, Cristina Albu a declarat ca initial teza nu a fost returnata pentru ca, impreuna cu alte lucrari, a ramas in zona de interes documentar, dupa care a dorit sa o restituie in luna noiembrie a anului 2017 cand insa nu ar fi fost primita pentru ca, potrivit Mariei Raducu, actualul manager al Bibliotecii Nationale, lucrarea trebuia primita in cadrul unei comisii de receptie.Procurorii au stabilit, potrivit ordonantei de clasare, ca teza de doctorat a generalului Coldea putea face obiectul unui imprumut interbibiliotecar, iar intarzierea returnarii nu este o fapta de natura penala. Ceea ce ordonanta de clasare nu precizeaza este unde se afla acum teza si daca ea poate fi consultata.Coordonatorul tezei de doctorat a lui Florian Coldea a fost generalul Gabriel Oprea, ramas fara titlu de doctor ca urma a deciziei CNATDCU, sanctiune aplicata pentru ca a plagiat in propria lucrare de doctorat.In noiembrie 2016, jurnalista Emilia Sercan reclama pe Facebook, ca Biblioteca Nationala a interzis accesul publicului la consultarea tezelor de doctorat care fac parte din Depozitul Legal al institutiei. Cu ocazia lansarii cartii ei "Fabrica de doctorate", Emilia Sercan a vorit despre presiunile facute asupra ei pentru a nu scrie despre despre Gabriel Oprea si despre generalul Florian Coldea. In carte, Emilia Sercan afirma ca teza generalului Coldea nu ar fi plagiata.