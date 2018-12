Pusa la zid de Comisia de la Venetia, CCR pregateste libertatea criminalilor

"De cand se discuta de protocoale, nimeni nu a discutat cu textul in fata. Nu a fost invitat niciun procuror sau ofiter de informatii la discutii ca sa vedem exact ce nu e in regula.



Ofiterii SRI nu au lucrat in dosare. Sunt legende. Nu se pune problema ca faceau probe. Iar suportul tehnic l-au asigurat pentru ca altii nu puteau. Statul roman se bate in acest moment cu statul roman. Statul roman azi e sfasiat intern, asa ca sa nu incercam sa gasim logica in decizii politici-jurisdictionale"

Protocoale trebuie sa fie insa ultimul pretext pentru amnistie

Ziare.

com

De ce sesizarea este o aberatie perfecta au explicat deja autentici constitutionalisti, precum prof. univ. dr. Simina Tanasescu. Ce au insemnat protocoalele de fapt, am explicat deja.Am sa reiau doar declaratia unui procuror cu mare experienta pe cazuistica foarte grea si de mare pericol:De fapt, miza protocoalelor nu este inlaturarea unor pretinse abuzuri pe care nimeni nu a putut sa puna degetul. Nimeni nu a putut spune ca o anume prevedere a alterat probele. Nimeni nu a putut dovedi vreun caz in care un ofiter SRI sa fi facut acte de urmarire penala. Si asta in conditiile in care avocatii tuturor inculpatilor au avut acces la toate actele de urmarire penala. Nimeni nu a putut dovedi vreun caz in care decizia unui judecator sa fi fost dictata de la SRI.alaturi de chestiunea completurilor de 5 de la ICCJ, deja detonata. Sub presiunea celor doua pretinse conflicte, Viorica Dancila trebuie convinsa sa semneze amnistia care sa-l scape pe Dragnea de puscarie. Asta e miza si e foarte simpla.Aceasta decizie a CCR trebuie sa fie ultima dintr-un puzzle complex de distrugere a justitiei prin intermediul robelor visinii umplute in general de niste mediocritati, care jurist consult pe la Uzina de Utilaj Chimic Bucuresti, care plagiator pana si din Wikipedia, care adjunct al Rodicai Stanoiu, care repetent la facultate, mai toti cu cariere exclusiv politice.Relatia dintre judecatorii CCR si PSD este deja o banalitate.Si asta a inceput sa se vada si din strainatate.ce-i drept populate in alte tari de autentice eminente ale dreptului, nu de juristi de uzina, plagiatori si repetenti.Mai intai, A doua lovitura a venit chiar saptamana aceasta candEste vorba despre Hotararea 1/2017 prin care CCR a decis sa cenzureze opiniile care nu convin presedintelui Curtii. Si in baza acestei Hotarari a si fost refuzata publicarea a doua opinii ale Liviei Stanciu, inclusiv in dosarul "Bombonica"., a aratat Comisia de la Venetia. Apararea CCR in fata acestei critici severe este o mostra de minciuna prin omisiune. CCR se arata lezata de faptul ca forul de la Venetia nu a tinut cont de faptul ca CCR a modificat Hotararea 1. Da, a modificat-o si chiar a publicat cele doua opinii interzise, dar asta numai pentru ca a fost obligata de instanta de judecata sesizata de avocata Elenina Nicut.Aceasta CCR ajunsa vizibil la cheremul PSD, decredibilizata extern cum nu cred ca sa mai fi fost vreo Curte din cadrul UE vreodata, va decide ce se intampla cu justitia din Romania.In decizia de azi a CCR nu este insa vorba doar despre chestiuni legate de coruptie. Nu a existat practic forma de supraveghere tehnica in vreun dosar penal care sa nu fi fost realizata de SRI. Ca doar SRI avea tehnica si oameni pregatiti. Iar SRI realiza supravegherea tehnica cu aplicarea protocoalelor de ani multi, prin decizia CSAT si in baza unei HG emisa de premierul Tariceanu.Apropos, cat de stupid sa fii sa spui ca cineva incheie un protocol oficial pentru a comite ilegalitati? De parca ilegalitatile nu se comit tocmai in absenta sau indiferent de reglementari.Asadar,Cum decurgeau lucrurile a spus procurorul sef al Tribunalului Brasov Claudiu Sandu:Asa au ajuns sa fie condamnati criminali notorii precumDaca CCR va declara protocoalele neconstitutionale nu se va deschide doar calea amnistiei, ci si usa puscariei pentru acesti infractori de mare pericol.Si vor fi liberi pentru ca ii va fi eliberat CCR. Cred ca pana si un jurist consult de uzina chimica, un plagiator sau un repetent poate intelege acest pericol. Intrebarea e daca ii si pasa. Oricum ar fi, daca decizia de azi va fi de admitere,