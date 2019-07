Rapoarte de mare duritate: GRECO insista ca Sectia Speciala e o anomalie si trebuie desfiintata. Romania a aplicat doar 4 din 13 recomandari (Documente)

anomalie

masurile luate de autoritatile romane sunt in completa contradictie cu recomandarile GRECO

GRECO transmite ca este profund ingrijorat de consecintele pe care dezvoltarile legate de Sectia Speciala le au asupra independentei Justitiei, precum si asupra luptei anticoruptie din Romania si insista ca Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitiei sa fie desfiintata.



GRECO insista asupra desfiintarii Sectiei Speciale, in Raportul din iunie 2019

CONTEXT

Raportul de evaluare a implementarii recomandarilor - Runda a patra

SUNT SAU NU OBLIGATORII RECOMANDARILE GRECO?

Aceasta solicitare apare expres si este argumentata pe larg in raportul care monitorizeaza felul in care au fost urmate de autoritatile romane recomandarile din Raportul Ad hoc (Regula 34).GRECO noteaza ca doar una dintre cele cinci recomandari specifice facute in Raportul Ad hoc a fost indeplinita, in vreme ce celelalte patru nu au fost implementate.In acest sens, insa, GRECO saluta faptul ca, in 4 iunie 2019, prim-ministrul roman Viorica Dancila a anuntat intentia de a abandona modificarile controversate aduse legislatiei din Justitie.GRECO transmite, in concluziile raportului, caIn Raportul Ad hoc, GRECO a recomandat abandonarea crearii sectiei speciale pentru investigarea magistratilor.* GRECO reaminteste ca aceasta sectie a fost vazuta ca o, care ar putea duce la conflicte de jurisdictie;* GRECO a luat nota de toate informatiile furnizate de Guvernul roman si considera ca, ceea ce reprezinta o dezvoltare foarte ingrijoratoare;* Ingrijorarile exprimate de GRECO in Raportul Ad hoc asupra consecintelor negative ale crearii unei astfel de sectii si ratiunii principale din spatele acestei decizii raman chiar mai relevante in contextul presiunilor constante asupra DNA, al demiterii procurorului-sef al DNA si al controverselor din Romania legate de numirile procurorilor-sef.* In acest sens, GRECO observa ca recenta modificare prin OUG 7/2019 a Legii nr. 304/2004 privind pozitia ierarhica a procurorului sef al Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (punctul 28) permite revocarea apelurilor depuse de alte servicii din Procuratura, inclusiv de catre procurorul general, catre instantele de judecata superioare, de exemplu, pentru cazurile de coruptie, si plaseaza aceasta sectie in afara structurii ierarhice a procuraturii romane.* GRECO face trimitere si la ultimele observatii ale Comisiei de la Venetia, care arata ca exista "temeri ca noua structura va fi folosita ca un instrument (suplimentar) de intimidare si presiune asupra judecatorilor si procurorilor".* GRECO noteaza si ca numarul procurorilor angajati in aceasta sectie, la fel ca numarul ofiterilor de politie, este disproportionat fata de numarul de cazuri pe care sectia le investigheaza.* GRECO avertizeaza autoritatile asupra faptului ca aceasta implicare a ofiterilor de politie (prin Ministerul de Interne) in Sectia Speciala va duce in mod inevitabil la situatii in care ofiterii de politie vor investiga cazuri impotriva procurorilor si judecatorilor, in loc de tipuri specifice de infractiuni.O astfel de dezvoltare ar putea reprezenta un impediment suplimentar pentru functionarea independenta a sistemului judiciar.* GRECO mai noteaza ca Sectia Speciala a primit evaluari negative si din partea Comisiei Europene, in ultimul raport MCV privind Romania.Prin urmare,GRECO aminteste, in document, si de referendumul organizat in 26 mai 2019, cu cele doua intrebari care au vizat imposibilitatea de a fi amnistiate si gratiate faptele de coruptie, precum si interdictia ca Guvernul sa adopte ordonante de urgenta in domeniul Justitiei, referendum legitimat prin votul afirmativ a 84% dintre cei care au fost la urne.GRECO a decis, in cea de 78-a plenara din 4-8 decembrie 2017, sa aplice Regula 34 in ceea ce priveste Romania. Aceasta regula permite GRECO sa faca o evaluare ad hoc in circumstante exceptionale, atunci cand are informatii relevante ca initiative legislative, reforme si alte modificari in statele membre pot duce la incalcari ale standardelor anticoruptie.Echipa de evaluare ad hoc a avut o serie de intalniri in perioada 21-22 februarie, iar GRECO a adoptat Raportul Ad hoc (Regula 34) in 23 martie 2018.GRECO a publicat, in luna aprilie 2018, raportul devastator privind Justitia din Romania , in care isi exprima serioase ingrijorari asupra modificarilor pe care majoritatea politica le aduce legislatiei privind Justitia, dar si celei penale. Grupul amintea atunci de incercarile controversate de inlaturare din functie a sefei DNA, dar si de intentia de a pune prag la abuz in serviciu la 200.000 de euro, "intr-o tara in care salariile medii lunare sunt intre 600-800 de euro".Pe langa raportul care a vizat implementarea recomandarilor facute in urma procedurii de evaluare ad hoc (Regula 34), GRECO a adoptat, in sesiunea plenara din iunie, si Raportul privind lupta anticoruptie, Runda a patra.In raportul de evaluare a implementarilor,In perioada 2018-2019, Guvernul a adoptat prin OUG mai multe amendamente substantiale aduse legislatiei privind Justitia.Si in acest raport, GRECO aminteste de referendumul din 26 mai, care a avut ca tema si interdictia ca Guvernul sa legiferese in domeniul Justitiei prin ordonante de urgenta., trei au fost implementate partial, iar sase raman neimplementate.* Romania a facut un progres foarte mic in ceea ce priveste dezvoltarea unui cod de conduita pentru membrii Parlamentului si asigurarea existentei unui mecanism de respectare a acestuia atunci cand este necesar.* GRECO e preocupat de tensiunile politice constante din Romania, in ceea ce priveste reformele din sistemul de justitie. Incercarile recente de a reduce limitele pentru anumite infractiuni privind coruptia, daca ar fi adoptate intr-o lege, ar submina serios lupta impotriva coruptiei.* Nevoia de a avea criterii obiective de selectie in ceea ce priveste numirea si demiterea procurorilor si nevoia de a mari rolul CSM in acest proces nu au fost indeplinite.Mai mult chiar, amendamentele recente si recenta jurisprudenta a Curtii Constitutionale au marit rolul Executivului si au slabit rolul CSM, in detrimentul mecanismului de control reciproc, arata GRECO in acest raport, pe care il puteti citi integral, in limba engleza:Amintim ca Guvernul a avizat, miercuri, publicarea raportului GRECO, stabilind data de 9 iulie pentru publicare, potrivit procedurii."Recomandarile GRECO nu sunt optionale. Atunci cand o tara se alatura GRECO, isi exprima acordul sa se supuna activitatii sale de monitorizare si sa puna in aplicare recomandarile sale. Prin urmare, tarile membre ale GRECO au obligatia legala de a pune in aplicare recomandarile acesteia.Regulamentul de procedura al GRECO art. 30 alineatul (1) este foarte clar atunci cand prevede ca 'membrii GRECO trebuie sa se conformeze recomandarilor continute in raportul de evaluare si sa le puna in aplicare in totalitate, in termenul stabilit de GRECO'.Acest lucru se realizeaza prin intermediul presiunilor din partea celorlalti membri si prin evaluari reciproce, care in final conduc la o procedura de conformitate sau, in cazul tarilor care nu fac suficient pentru a pune in aplicare recomandarile, o procedura de neconformitate", este raspunsul GRECO