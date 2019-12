Razboiul din justitie

Ziare.

In al doilea rand, oricine va ajunge pana la urma presedinte CSM va avea, cel putin o vreme, un grad cu mult mai mare de vulnerabilitate decat Lia Savonea, va sta cu sabia revocarii deasupra capului si e foarte greu de crezut ca isi va mai permite sa ia CSM pe persoana fizica, asa cum a facut Lia Savonea., pentru ca nu numai natura, ci si sistemele au oroare de vid, asa ca puterea se reface pana la urma daca se repeta aceleasi greseli.CSM s-a impartit in doua tabere egale, in buna masura previzibile, pro si contra dnei Tint, cel care a blocat un verdict fiind ministrul Predoiu, care si-a anulat votul. A gresit? Eu cred ca inca e prematur de spus, lucru dovedit de faptul ca ambele tabere il acuza violent. Cine citeste strigatele de pe luju.ro intelege cat de mari sunt supararea si socul in tabara Savonea.Mereu locotenetul cuiva. Cei care o cunosc bine spun ca domnia sa nu functioneaza fara un stapan la care sa se raporteze. Pana acum stapana era Lia Savonea, unii spun ca informal si Simona Marcu, judecatoarea CSM al carei sot, avocatul Gil Vasile, a incasat jumatate de milion de lei de la Tel Drum. DeciAceasta si este temerea sistemului judiciar care le detesta pe amandoua.In egala masura, dependentii de un stapan nu sunt neaparat si fideli. Unii da, dar altii urmeaza mereu puterea. Iar in acest context,Ma intreb, desigur retoric, unde am fi fost daca presedintele ar fi tratat prerogativa constitutionala de a prezida sedintele CSM la fel ca acum si nu ar fi abandonat-o vreme de 5 ani. Cum istoria nu mai poate fi intoarsa, nu pot decat spera ca pe dl Iohannis sa-l tina implicarea din aceste zile.O alta premisa pe care trebuie sa o luam in calcul este ca pentru presedintia CSM nu candideaza orice membru vrea decat in interiorul sectiei. Fiecare dintre sectii trimite, in urma unui vot intern, un singur candidat pentru conducerea CSM.Ajung asadar in plen un singur judecator si un singur procuror, care isi impart functiile de presedinte si vicepresedinte.In sectia de judecatori au candidat dna Tint si dl Balan, a castigat dna Tint. Si era foarte greu sa iasa altfel cat timp acolo grupul Savonea - Baltag - Oprina- Tint - Marcu - Corbu domina copios. Asa au fost numiti sefii de instante, asa au fost numiti sefi de sectie la ICCJ. Pana recent, alaturi de ele era si Mariana Ghena, acum domnia sa pare sa fi schimbat tabara.Nimic nu e imposibil pe lume, desigur, dar cu tot cu dna Ghena, este greu totusi de crezut ca in actuala configuratie vreunul dintre cei trei judecatori "disidenti", adica Andrea Chis, Bogdan Mateescu si Mihai Balan, ar reusi sa traga inca doua voturi din tabara cealalta ca sa se impuna.In schimb, daca pica Nicoleta Tint, dnele Baltag sau Oprina, care ar putea fi trimise in plen de majoritatea din sectie, sunt cu mult mai toxice.Si as invita judecatorii sa nu se planga prea tare de situatia creata prin votul lor. Cu exceptia presedintei ICCJ, restul membrilor sectiei de judecatori au ajuns in CSM fiind alesi de colegii lor.Toate aceste date fiind pe masa, eu cred ca amanarea unei decizii pana saptamana viitoare este o pauza utila, pentru ca da sansa unor clarificari. Si daca tragem linie, alegerea de facut e relativ clara.1. Validarea dnei Tint, numai daca exista certitudinea ca schimba polul de putere si va urma agenda pusa pe masa de Klaus Iohannis pentru reconstructia justitiei.Sau2. Intrarea in blocaj total, fie prin mentinerea acestui 9-9 de la votul de marti, fie prin respingerea dnei Tint, urmata de o noua propunere, probabil la fel de rea daca nu chiar mai rea, a sectiei de judecatori. Pana cand o tabara va ceda.Teoretic, in acest timp, CSM poate fi condus de vicepresedinta Tatiana Toader, procuror. Dar deja Gabriela Baltag, Evelina Oprina si Victor Alistar au trecut la boicot, deci e de asteptat, cum spuneam, sa avem blocaj total.Sincera sa fiu, nu stiu in acest moment care ar fi solutia de preferat.In Nicoleta Tint e greu de avut incredere. Este atat de putin conturata, atat de obisnuita sa execute, incat e greu de anticipat cat de stabila este chiar in ipoteza asumarii unui parcurs si a unei alte dependente.In plus, dincolo de agenda indicata de presedintele Iohannis, exista multe alte atributii ale CSM, mai ales in sectie, vin concursurile deocamdata amanate pentru promovarea la ICCJ, cu o lista de aspiranti pe alocuri groaznica. Nu stiu daca dna Tint, si sa isi propuna, ar rezista in fata presiunii Savonea- Marcu - Corbu. Deci a le face cadou un instrument nou ar fi o mare eroare.Pe de alta parte, nici blocarea CSM nu e de dorit. Deja nu a mai fost plen de 50 de zile, sunt magistrati cu probleme lasate in aer. Dupa ce vreme de 3 ani, CSM s-a ocupat strict cu sobolaneli politice, starea reala a sistemului s-a degradat total. Si am sa revin separat asupra acestui subiect de-a dreptul dramatic.In plus, toate reparatiile legislative care trebuie facute in sistem presupun ca CSM sa lucreze in conditii cat de cat normale, nu in sistem de front cu pistoalele pe masa.Toate trebuie extrem de bine cumpanite, chiar negociate, pana saptamana viitoare, pentru ca de aceasta decizie va depinde in mod fundamental starea justitiei, inclusiv prin mesajul care va fi transmis magistratilor.