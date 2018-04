Reactia Asociatiei Procurorilor din Romania la criticile aduse Romaniei in raportul GRECO

Ziare.

"Raportul confirma ingrijorarile exprimate de Asociatia Procurorilor din Romania inca din 23 august 2017, in sensul ca aceste modificari legislative vor afecta independenta procurorilor si vor diminua capactitatea Ministerului Public de a combate fenomenele infractionale. (...) Asociatia considera ca toate institutiile statului trebuie sa tina seama pe deplin si sa implementeze recomandarile continute in raportul de evaluare aferent rundei a patra de evaluare GRECO", spune Asociata Procurorilor din Romania.Grupul Statelor impotriva Coruptiei din cadrul Consiliului Europei (GRECO) a facut public miercuri Raportul referitor la Romania , in care isi exprima ingrijorarea profunda fata de anumite aspecte ale legilor adoptate de Parlament privind statutul judecatorilor si procurorilor, organizarea judiciara si Consiliul Superior al Magistraturii precum si privind amendamentele propuse pentru legislatia penala.GRECO precizeaza intr-un comunicat ca a redactat raportul in urma deciziei luate la reuniunea din decembrie 2017 de a face o evaluare urgenta a reformelor judiciare din Romania, avand in vedere ca acestea pot duce la incalcarea serioasa a standardelor anti-coruptie.Raportul noteaza, de asemenea, ca amendamentele la cele trei legi privind sistemul judiciar adoptate de Parlament in decembrie 2017 nu contin cele mai controversate propuneri, care au fost prezentate initial in vara. Totusi, GRECO este ingrijorata de impactul potential al legilor, inclusiv pentru structura de personal a instantelor si a parchetelor."In pofida importantei si a obiectivului vast al acestor reforme, impactul lor nu a fost evaluat corespunzator iar procesul legislativ a fost discutabil", considera GRECO.GRECO solicita Romaniei sa renunte la ideea crearii unei sectii speciale pentru anchetarea infractiunilor din sistemul judiciar.Documentul ia act de procesul de revocare din functie a sefei DNA Laura Codruta Kovesi, initiat in luna februarie si reinnoieste apelul la garantii suplimentare in ceea ce priveste numirea si revocarea procurorilor sefi de catre executiv.GRECO este in egala masura critic cu privire la amendamente propuse la legislatia penala considerand ca, in cazul in care acestea vor fi adoptate, in mod clar vor contraveni unora dintre angajamentele internationale ale Romaniei, inclusiv Conventia privind legislatia penala in domeniul coruptiei."Amendamentele cu privire la procedura penala discutate in prezent in comisia parlamentara comuna sunt percepute de alte state ca o amenintare la adresa concretizarii asistentei judiciare reciproce", noteaza documentul.De asemenea, raportul critica "o serie de proiecte de lege initiate in Senat in 21 decembrie 2017 care ar atenua prevederile referitoare la incriminarea diverselor infractiuni de coruptie din Codul penal; de exemplu, mita si traficul de influenta nu s-ar mai aplica in cazul functiilor alese, iar in ceea ce priveste abuzul in serviciu, amendamentele ar dezincirmina total infractiunile cu un prejudiciu sub 200.000 de euro"GRECO invita Romania sa prezinte stadiul reformelor in justitie in urmatoarea sa reuniune plenara din 18 - 22 iunie 2018 si sa se abtina de la adoptarea unor amendamente la legislatia penala care ar submina lupta anticoruptie.