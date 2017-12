Reactia Guvernului la scrisoarea ambasadorilor: Intarirea statului de drept si lupta impotriva coruptiei sunt o prioritate

Ziare.

MAE sustine ca autoritatile de la Bucuresti sunt deschise pentru un dialog real si concret cu partenerii europeni si ca vor continua consultarile si cu Comisia Europeana.MAE mai spune ca "orice analiza a acestor evolutii trebuie sa tina cont si de un dialog cu reprezentantii din Parlament privind substanta concreta a modificarilor legislative propuse"."Am luat nota de pozitia exprimata de cei 7 parteneri si aliati ai Romaniei cu privire la evolutiile din domeniul justitiei. Reasigurand asupra atasamentului nostru ferm pentru valorile Uniunii Europene, ne exprimam deschiderea pentru un dialog real si concret cu partenerii nostri europeni, acum cand avem textele legilor adoptate de Parlament.De asemenea, vom continua consultarile si cu Comisia Europeana.Consideram ca orice analiza a acestor evolutii trebuie sa tina cont si de un dialog cu reprezentantii din Parlament privind substanta concreta a modificarilor legislative propuse.Mentionam ca nicio initiativa cu impact asupra cetatenilor nu este adoptata in lipsa unor dezbateri parlamentare, consultari si comunicari publice organizate de institutiile abilitate si de Parlament.Reiteram ca intarirea statului de drept si lupta impotriva coruptiei fac parte din prioritatile asumate de Guvern", spune MAE intr-un comunicat de presa transmis vineri.Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei in Romania au transmis joi un comunicat comun prin care atrag atentia ca modificarea in Parlament a Legilor Justitiei, precum si amendamentele depuse la Codurile Penale risca sa puna in pericol progresele facute de tara noastra in domeniul reformelor din justitie.Cele sapte ambasade avertizeaza coalitia PSD - ALDE sa evite orice actiune care ar putea slabi independenta Justitiei si sa ceara avizul Comisiei de la Venetia pe Legile Justitiei.