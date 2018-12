Reactia lui Lazar, dupa ce Toader l-a acuzat ca trage de timp: Scopul este dezinformarea opiniei publice

Ziare.

Lazar susinte, intr-un comunicat de presa citat de Digi24 , ca Toader dezinformeaza opinia publica prin "exprimarea nejuridica privind pretinsa 'tragere de timp'".Redam integral documentul transmis de Parchetul General:"Avand in vedere solicitarile reprezentantilor mass-media de a exprima un punct de vedere referitor la intentia ministrului justitiei de a trimite, in cursul zilei de azi, presedintelui Romaniei cererea de revocare din functie a domnului Augustin Lazar, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Biroul de informare si relatii publice este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele:Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), domnul Augustin Lazar, considera ca anuntul public al ministrului Justitiei referitor laAstfel, exprimarea nejuridica privind pretinsa 'tragere de timp' are ca scopin legatura cu procedura legala de verificare de catre instanta de contencios a 'evaluarii' procurorului general, efectuata cu depasirea atributiilor legale ale ministrului justitiei, precum si a legalitatii documentului intitulat 'Raport de evaluare'.In acest sens, art. 39 alin. (1) si alin. (3) teza a IV-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor stabileste ca 'evaluarea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (...) se face de o comisie compusa din procurori, membri alesi ai Sectiei pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu grad cel putin de tribunal, desemnati de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii'", se arata in documentul transmis de Parchetul General joi.De asemenea, Lazar atrage atentia ca demersul lui Toader ignora recomandarile GRECO si ale Comisiei de la Venetia, dar si cele din raportul MCV."Totodata, procurorul general al PICCJ atrage atentia ca demersul ministrului justitiei ignora recomandarile GRECO, ale Comisiei Europene pentru Democratie prin Drept (Comisia de la Venetia), precum si ale Raportului MCV, care cer stoparea actiunilor care afecteaza statul de drept si implementarea recomandarilor indicate.De asemenea, procurorul general al PICCJ, domnul Augustin Lazar, subliniaza ca solicitarea de revocare din functie a primit aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii, garantul independentei justitiei, care a aratat ca raportul de evaluare al ministrului justitiei 'nu respecta dispozitiile legale in vigoare, standardele internationale si nationale in materia activitatii Ministerului Public si contravine directiei jurisprudentiale conturate atat de organismele internationale, cat si de Curtea Constitutionala a Romaniei'", mai precizeaza comunicatul de presa.In plus, procurorul general mai arata ca procedura de revocare din functie afecteaza increderea publica in Ministerul Public."Avand in vedere cele expuse, domnul Augustin Lazar considera ca demersul ministrului justitiei, cu continut strict politic, este de natura sa afecteze increderea publica in capacitatea institutiei de a-si indeplini rolul constitutional.In acest context, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie doreste sa asigure opinia publica despre faptul ca Ministerul Public isi va indeplini in continuare cu fermitate atributiile prevazute de articolul 131 din Constitutia Romaniei, respectiv de a reprezenta, in activitatea judiciara, interesele generale ale societatii si de a apara ordinea de drept, precum si drepturile si libertatile cetatenilor".Amintim ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi dimineata, la sediul Ministerului Justitiei, ca astazi trimite la Cotroceni cererea de revocare din functie a procurorului general, Augustin Lazar, precum si propunerea de numire a Adinei Florea la sefia DNA.Printre altele, Tudorel Toader a afirmat ca Augustin Lazar "trage de timp". Iata aici detalii - Toader trimite la Cotroceni cererea de revocare a procurorului general si de numire a Adinei Florea la DNA