Reactia sefei Inaltei Curti la raportul GRECO: Vom asista la demisii sau la retrageri din spatiul public?

Intr-o declaratie de presa, Cristina Tarcea spune ca cele doua rapoarte GRECO publicate marti exprima aceleasi preocupari si ingrijorari in ceea ce priveste Legile Justitiei ce s-au reflectat si in sesizarile pe care Inalta Curte de Casatie si Justitie le-a transmis Curtii Constitutionale."Trebuie sa precizez faptul ca Raportul de follow-up referitor la Raportul ad-hoc privind Romania exprima aceleasi preocupari si ingrijorari in ceea ce priveste Legile Justitiei, ce s-au reflectat si in sesizarile pe care Inalta Curte de Casatie si Justitie le-a transmis Curtii Constitutionale in cadrul procesului de verificare a constitutionalitatii modificarilor propuse de Parlament si agreate de o parte a Consiliului Superior al Magistraturii.Ma refer aici la: lipsa de transparenta si dialog, riscul plecarilor din magistratura si promovarilor arbitrare, Sectia speciala pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ), slabirea independentei judecatorilor si procurorilor.Imi amintesc ca, pe toata durata procesului legislativ, dar si ulterior, in ciuda tuturor argumentelor, se afirma obsesiv in spatiul public ca nicio modificare din legile Justitiei nu este de natura a afecta independenta magistratilor", precizeaza Tarcea.Sefa instantei supreme arata ca, prin raportul publicat, GRECO afirma in termeni lipsiti de echivoc ca este in mod serios ingrijorat de consecintele nerespectarii recomandarilor privind SIIJ asupra independentei sistemului judiciar si insista ca aceasta unitate de parchet sa fie desfiintata.Ea mai spune ca Justitia din Romania face parte din marea familie a Justitiei europene, iar cei ce nu respecta sau nu pot intelege valorile europene "nu au caderea sa se pretinda reformatori" si "ar trebui macar sa taca"."Mai constata GRECO ca modificarile Legilor Justitiei si deciziile Curtii Constitutionale reprezinta o potentiala amenintare la adresa independentei magistratilor si ca modul in care este reglementata raspunderea magistratilor reprezinta un risc de presiune asupra judecatorilor si procurorilor.Nu pot sa nu ma intreb acum, dupa publicarea raportului, daca cei care au propus si sustinut neconditionat modificari legislative care incalca independenta Justitiei isi vor asuma rezultatul actiunilor lor.Justitia din Romania face parte din marea familie a justitiei europene, iar cei ce nu respecta sau nu pot intelege valorile europene nu au caderea sa se pretinda reformatori. Ar trebui macar sa taca!", afirma Tarcea.GRECO insista, in raportul privind Justitia din Romania, ca Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, condusa de Adina Florea, sa fie desfiintata.Aceasta solicitare apare expres si este argumentata pe larg in raportul care monitorizeaza felul in care au fost urmate de autoritatile romane recomandarile din Raportul Ad hoc (Regula 34).GRECO noteaza ca doar una dintre cele cinci recomandari specifice facute in Raportul Ad hoc a fost indeplinita, in vreme ce celelalte patru nu au fost implementate.In acest sens, insa, GRECO saluta faptul ca, in 4 iunie 2019, prim-ministrul roman Viorica Dancila a anuntat intentia de a abandona modificarile controversate aduse legislatiei din Justitie.GRECO transmite, in concluziile raportului, ca este in mod deosebit preocupat de faptul ca recomandarea de a fi abandonata crearea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie a fost complet ignorata.In Raportul Ad hoc, GRECO a recomandat abandonarea crearii sectiei speciale pentru investigarea magistratilor.GRECO reaminteste ca aceasta sectie a fost vazuta ca o anomalie, care ar putea duce la conflicte de jurisdictie.