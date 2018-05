Reactia trimisului Romaniei la Curtea de Justitie a UE, dat afara de Dancila dupa 11 ani de reprezentare a Romaniei

Romania a fost condamnata o singura data

Horatiu Radu subliniaza ca si-a pus toata experienta in "slujba Guvernului si a intereselor Romaniei", dar are si nemultumiri.Intr-o scrisoare remisa, acesta precizeaza ca lasa in urma 11 ani de activitate de reprezentare a Romaniei in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, ani cu care se va mandri."Nu a fost usor. Am avut permanent, atat sprijinul colegilor din Ministerul Afacerilor Externe, cat si al altora din alte ministere si institutii ale statului, judiciare sau nejudiciare. Am fost actorul vizibil al unui efort comun indreptat intr-un singur scop: apararea intereselor statului roman in fata instantelor europene. Le multumesc pe aceasta cale tuturor celor care au pus umarul la o prestatie cat mai buna a Romaniei", sustine Horatiu Radu.Acesta le-a multumit ministrilor care i-au acordat sprijin neconditionat, dar si premierilor Romaniei care au aprobat pozitiile de reprezentare, subliniind ca si-a pus "toata experienta in slujba Guvernului si a intereselor Romaniei"."Am avut numeroase momente de bucurie, dar si neimpliniri. Am reusit sa anulam anul trecut in fata instantei europene o decizie a Comisiei Europene care impunea Romaniei plata a peste 100 milioane de euro cu titlu de corectii financiare. Am solicitat si obtinut in fata Curtii de Justitie a UE conditii mai bune pentru consumatori in contractele de credit, dar si o interpretare mai flexibila a sistemului taxei pe valoarea adaugata si a celui privind taxele vamale.Am sustinut puncte de vedere care au devenit jurisprudenta in materia mandatului european de arestare. Totodata am reusit inchiderea prin negocieri cu Comisia Europeana a peste 200 de cazuri de infringement ce puteau duce la sanctionarea Romaniei", se mai arata in scrisoare.Horatiu Radu evidentiaza ca, in perioada in care Romania a fost membra a UE, nu a fost condamnata de CJUE decat o singura data, neplatind inca vreo sanctiune pentru nerespectarea legislatiei europene."Nu este o performanta usor de trecut cu vederea, mai ales ca nu sunt multe state care se pot lauda cu asta", transmite Horatiu Radu.De asemenea, magistratul precizeaza ca a obtinut la Curtea de la Luxemburg anularea unor acte europene care dezavantajau Romania, dar si multe hotarari care reprezinta repere jurisprudentiale europene: "Am aparat interesele cetatenilor romani ori de cate ori am avut ocazia si am facut-o mereu cu buna credinta".Totusi, Razvan Horatiu Radu subliniaza ca are si nemultumiri legate de directivele netranspuse in domenii de importanta majora, motiv pentru care riscam sanctiuni."In ciuda eforturilor depuse, am constatat de multe ori ca exista o. Mi-au trecut prin mana pentru avizare cateva sute de acte normative care transpuneau sau implementau legislatia europeana si care erau de natura sa faca Romania mai buna si mai competitiva", afirma acesta in scrisoare.El mai arata ca lasa in Ministerul Afacerilor Externe, la agentul guvernamental pentru CJUE, o echipa performanta si o generatie tanara de juristi entuziasti, cu studii la facultati prestigioase, care vor asigura continuitatea institutiei."Orice sfarsit de drum reprezinta inceputul unuia nou si vreau sa va dau o veste buna. Zilele acestea imi va aparea cea de-a doua editie a cursului meu de Conventia Europeana a Drepturilor Omului. Voi continua activitatea universitara si pe cea judiciara", a mai scris fostul agent guvernamental al CJUE.Razvan-Horatiu Radu este magistrat de cariera si a fost numit la 1 august 2007 subsecretar de stat in cadrul Ministerului Afacerilor Externe, agent guvernamental al Romaniei pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului. In 2011, a fost numit agent guvernamental la Curtea de Justitie a Uniunii Europene si la Tribunalul UE, de la Luxemburg.Razvan-Horatiu Radu a urmat cursurile Institutului National al Magistraturii (2001-2003), dupa care a fost numit procuror. Din anul 2006, Razvan-Horatiu Radu a detinut, in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, functia de sef al Serviciului de Integrare Europeana si Programe Phare, (ulterior Serviciul de Afaceri Europene si Relatii Internationale), indeplinind aceasta functie pana la numirea sa la Ministerul Afacerilor Externe.A.D.