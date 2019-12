Recursul compensatoriu, raul care nu poate fi oprit si raul care se va agrava

Daca fie nu se stabileste si partea financiara, fie se abroga pur si simplu recursul compensatoriu deja existent, toate cazurile vor fi dezghetate si vor incepe sa curga condamnarile. Sunt aproape 7.000 de dosare si desapgubirile se vor duce catre 200 de milioane de euro.

E foarte bine ca guvernul ar intentiona, potrivit dnei Raluca Turcan, sa-si asume raspunderea pentru abrogarea recursului compensatoriu. Dar, tine de institutia liberarii conditionate. Iar in penal, o lege nu provoaca efecte doar pe durata cat este efectiv in vigoare, ea poate ultraactiva sau retroactiva, ca lege penala mai favorabila.Adica, legea penala are efecte nu numai asupra tuturor celor care faptuiesc pe timpul cat este in vigoare, indiferent cand ajung ei sa sa fie prinsi si judecati, dar si asupra celor care sunt in curs de judecata si chiar condamnati deja, daca ea ii avantajeaza, deci daca este mai favorabila pentru ei decat alte legi care au aparut dupa ce ei au comis fapta. Atat CCR, cat si CEDO au stabilit ca aplicarea legii penale mai favorabile (LPF) nu este facultativa, ci un principiu obligatoriu. Deci o eventuala modificare in privinta LPF ar incalca limitele revizuirii Constitutiei, dar si principiile europene pe care trebuie sa le respectam.De la principiul acesta este exclusa legea temporara, prevazuta de art 7 CP:"(1) Legea penala temporara se aplica infractiunii savarsite in timpul cand era in vigoare, chiar daca fapta nu a fost urmarita sau judecata in acel interval de timp. (2) Legea penala temporara este legea penala care prevede data iesirii ei din vigoare sau a carei aplicare este limitata prin natura temporara a situatiei care a impus adoptarea sa".Specific acestei legi este faptul ca nu retroactiveaza, dar ultraactiveaza, adica pentru viitor infrange principiul legii penale mai favorabile, deci se aplica faptelor comise sub incidenta ei, chiar daca ulterior apar prevederi mai blande. Este in general o lege mai severa, menita sa sanctioneze mai aspru anumite fapte in circumstante speciale (razboi, calamitate etc)., cea mai relevanta fiind cea cu numarul 7 /2018 care clarifica modul in care se aplica efectele retroactive ale acestei legi, deci pentru cei condamnati definitiv inainte de intrarea in ei in vigoare, mai precis incepand cu 2012. Cat timp o lege retroactiveaza, e clar ca are caracter de lege penala mai favorabila.Raul facut a fost imens si cu efecte extrem de lungi. Si este inca o dovada ca orice modificare legislativa in domeniul penal trebuie gandita de sapte ori inainte pentru ca si sa fie aborgata dupa un minut, minutul acela cat a fost in vigoare devine ani. Va aduceti aminte discutia din cele 10 zile si magice si tragice ale OUG 13 despre importanta ca abrogarea sa vina inainte ca prevederile sa intre in vigoare?Asta nu inseamna sub nicio forma ca legea recursului compensatoriu nu trebuie modificata/abrogata. Trebuie, si inca rapid, pentru a opri efectele pentru viitor oricat de indepartat.Pe de alta parte, mai trebuie tinut cont de ceva. Aceasta lege a facut parte din planul de actiune in baza caruia CEDO a blocat condamnarile impotriva Romaniei pentru conditiile din puscarii. Ca se putea gasi o solutie mai buna decat aceasta lege, ca proiectul arata cu totul altfel decat forma finala sunt discutii care deja tin doar de istorie.Fapt este ca. Este ceea ce a spus ministrul Predoiu in conferinta de presa si exista, am verificat, si o corepondenta oficiala a ministerului cu CEDO pe aceasta tema.Corespondenta, spun surse apropiate CEDO, nu se refera doar la chestiunea neabrogarii fara inlocuirea recursului in zile cu altceva. Se refera si laDeja CEDO si-a pierdut rabdarea si someaza guvernul sa rezolve si partea aceea. Italia a dat 8 euro/zi in conditii necorespunzatoare, Ungaria - 5 euro, Moldova intre 1 si 5 euro.Deci daca tragem linie, o solutie abrupta prost gandita nu ajuta la mare lucru, dar poate face rau.Partea cu aglomerarea s-a mai rezolvat in mod natural. Adica numarul detinutilor a scazut cu o treime.Ramane chestiunea conditiilor.Deci puscariile trebuie aduse cat de repede se poate la un standard decent, care sa lase fara motive viitoare cereri de aplicare a prevederilor legii recursului. Si in multe cazuri nici macar nu e vorba de cine stie ce investitii. De exemplu, conform legii, daca o camera este sub standard, tot penitenciarul este sub standard, chiar daca restul camerelor sunt in ordine. Deci o solutie ar fi remedierea imediata a camerelor problema din penitenciarele bune.Si desigur trebuie severitate extrema pentru faptele de distrugere voluntara pe care detinutii le comit ca sa aduca penitenciare cu conditii bune in situatia celor care justifica aplicarea legii recursului. De exemplu, sunt deja patentate metode de creare a igrasiei si daca intr-o camera e igrasie, tot penitenciarul e considerat impropriu, deci inclusiv camerele perfect uscate.