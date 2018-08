Redactorul sef de la Times New Roman o da in judecata pe Dancila

Ziare.

Astfel, Calin Petrar, redactorul sef al Times New Roman, a transmis ca da in judecata premierul Romaniei."Dupa episodul Pristina-Podgorica, la presiunea bunului simt si la sfaturile avocatului meu, Radu Sora, am decis sa o dau si eu in judecata pe Viorica Dancila. Asta se intampla in acelasi dosar in care Viorica Dancila ne cere mie si colegilor mei de la Times New Roman 100.000 de euro pentru ca am spus despre ea intr-un articol ca este tampita.Tin sa precizez ca nu mi-am dorit sa fiu intr-un asemenea conflict, ci este doar un raspuns la cererea absurda facuta de Viorica Dancila.Este nu doar revoltator, ci de-a dreptul kafkian ca Viorica Dancila sa imi ceara 100.000 de euro pentru un articol care a stat online doua zile, in timp ce ea imi tavaleste imaginea si demnitatea de roman inca din 21 ianuarie 2009, in calitate de europarlamentar, si din 29 ianuarie 2018 in calitate de prim-ministru al Romaniei", se arata intr-un comunicat de presa. Calin Petrar sustine ca nu pot ramane fara reactie cand sunt dati in judecata pentru o "banala constatare"."Pentru ca, repet, astfel de vremuri traim: sunt dat in judecata de Viorica Dancila, care vrea 100.000 de euro prejudicii de imagine pentru c-am facut-o tampita. 100.000 de euro pentru o constatare banala. O constatare pe care a facut-o orice om cu un minim de discernamant.Asa ca ii cer si eu prejudicii de imagine: nu mult, 1 RON, pentru ca eu sau colegii mei luptam pentru pastrarea libertatii de exprimare, nu pentru bani", a adaugat el.Acesta a precizat si care este ideea pe care se bazeaza el si avocatul sau."Abordarea mea si a avocatului meu este clara: daca e cineva care sufera prejudicii de imagine sau atingeri ale dreptului la demnitate, suntem noi, romanii. Prin tot ceea ce face, facilitand ca o persoana incompatibila cu functia de premier (din cauza unei condamnari penale) sa conduca Romania prin intermediul ei, prin modul in care se exprima, prin gafele pe care le face, Viorica Dancila aduce atingere demnitatii noastre si ne aduce grave prejudicii de imagine", se mai arata in document.In incheiere, Petrar ii incurajeaza si pe alti romani sa procedeze in acelasi fel."In incheiere, nu pot decat sa-i incurajez si pe alti romani sa constate ca Viorica Dancila le provoaca grave prejudicii de imagine si sa actioneze in consecinta. Astfel, orice cetatean roman poate face cereri de interventie in interes propriu, in dosarul nostru 10816/3/2018, in care sa solicite acelasi lucru, sa se constate incalcarea dreptului sau la demnitate si imagine in calitate de cetatean al Romaniei", se incheie mesajul.Amintim ca CNCD a amendat Times New Roman pentru un articol despre iubita liderului PSD, Liviu Dragnea, care a creat "o atmosfera ostila degradanta, umilitoare la adresa femeilor membre PSD", iar apoi Irina Tanase, iubita lui Dragnea, Viorica Dancila, premierul Romaniei, Gabriela Firea, primarul Capitalei, Carmen Dan, ministrul de Interne, si Olguta Vasilescu, ministru al Muncii, au dat in judecata publicatia, cerand daune de cate 100.000 de euro fiecare.