Referendum pentru Justitie - Cati romani s-ar prezenta la vot si cine ar trebui sa numeasca procurorii-sefi - sondaj IMAS

Astfel, conform unui sondaj realizat de IMAS, la comanda Europa FM , 36,9% dintre respondenti au spus ca "sigur ar participa"; 34,7% "sigur nu ar participa"; 15,6% probabil s-ar prezenta la urne si 11,2% probabil nu ar vota.La intrebarea "In opinia dvs cine ar trebui sa numeasca procurorii sefi ai DNA, Parchetul General si DIICOT?", cei mai multi dintre respondenti, 35,3%, au spus ca presedintele; 21,9% considera ca CSM; 17,2% au declarat ca ministrul Justitiei; 5,9% ca Guvernul; 14,9% au spus ca nu stiu si 4,8% ca altcineva.Doar 14,9% dintre respondenti s-au declarat "foarte multumiti" de activitatea presedinteleui, in timp ce 28% au sustinut ca sunt "multumiti". 24,9% dintre cei care au participat la sondaj au spus ca sunt "nici multumiti, nici nemultumiti"; 15,7% s-au declarat "nemultumiti" si 13,3% "foarte nemultumiti", in timp ce 3,2% au spus ca "nu stiu".La intrebarea "Cat de multumit/a sunteti de activitatea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi?" raspunsurile au fost:-21,9% "foarte multumit";-24,8% "multumit";-17,1% "nici multumit, nici nemultumit";-13,8% "nemultumit";-16,7% "foarte nemultumit";-5,7% "nu stiu".Intrebati daca dupa terminarea mandatului de procuror sef al DNA ar vrea ca Laura Codruta Kovesi sa ramana in Justitie sau sa intre in politica, 58,5% ar prefera sa ramana in Justitie, 7,9% ar vrea sa intre in politica, 17% vor altceva, iar 16,6% nu se pot pronunta.La intrebarea "Credeti ca Justitia din Romania este influentata de factorul politic?" raspunsurile au fost: 83% Da si 17% Nu.Cei mai multi romani cred ca factorul politic influenteaza Justitia din ce in ce mai mult. Intrebati daca "Fata de acum un an credeti ca Justitia din Romania este influentata mai mult sau mai putin de factorul politic?", 71,1% cred ca mai mult; 12,3% ca mai putin; 9,3% la fel si 7,3% nu stiu.Sondajul a fost realizat de IMAS, in perioada 9-13 iunie 2018, pe un esation national, urban si rural, cu o marja de eroare de plus-minus 3,5%.