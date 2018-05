Rezolutia pentru apararea statului de drept a fost adoptata de magistratii de la Judecatoria Sectorului 1

Ziare.

com

Rezolutia lansata in acest scop si care luni era semnata deja de aproape 1.000 de magistrati a fost adoptata cu majoritate de voturi marti de Adunarea Generala a Magistratilor din cadrul Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.Punctele din rezolutie adoptate cu majoritatea judecatorilor din instanta sunt:"1.. Romania este si trebuie sa ramana stat membru al Uniunii Europene si al Consiliului Europei, iar nu un teritoriu al coruptiei si faradelegii.2. Solicitam Presedintelui Romaniei, Presedintelui Senatului si Presedintelui Camerei Deputatilorasupra unor aspecte curente vizand modificarea in Romania a Codului penal, Codului de procedura penala si Codului de procedura civila, precum si unele aspecte conexe, fiind necesarapana la data primirii Avizului Comisiei de la Venetia.3. Solicitam, pana la data primirii Avizului Comisiei de la Venetia si pana la punerea de acord a textelor de lege cu solicitarile Comisiei Europene si ale GRECO. Puterea judecatoreasca trebuie sa fie independenta, ceea ce implica existenta unor anumite garantii fata de celelalte puteri ale statului, pentru a consolida independenta si impartialitatea magistratului.4. Solicitamcu privire la pachetele legislative care vizeaza activitatea lor, prin Adunarile Generale din cadrul instantelor si parchetelor. Consiliul Superior al Magistraturii nu reprezinta magistratura daca ignora punctul de vedere al miilor de magistrati romani. Propunerile legislative ale Consiliului Superior al Magistraturii nu pot fi promovate netransparent si nu pot reprezenta vointa a 5-6 membri., ale carei reactii trebuie sa fie avute in vedere in cadrul dezbaterilor legislative.5.. Realizarea unui act de justitie de calitate presupune alocarea timpului minim necesar studierii cauzelor, analizarii problemelor de drept si a legislatiei in continua modificare, iar nu pronuntarea unor solutii ce pot fi afectate de inadecvarea conditiilor de lucru, de lipsa de timp si supraincarcare.6.7. Solicitam, al carui text a fost adoptat de Comitetul Ministrilor la data de 10 iulie 2013 si care a fost deschis spre semnare la 2 octombrie 2013, la Strasbourg. Protocolul nr. 16 prevede posibilitatea pentru cele mai inalte jurisdictii ale partilor contractante de a solicita un aviz consultativ Curtii Europene a Drepturilor Omului, atunci cand apreciaza ca o anumita cauza aflata pe rolul lor ridica o problema grava privind interpretarea sau aplicarea Conventiei sau a protocoalelor sale.8.din Romania. Implementarea unor criterii interactive de evaluare anuala, de catre corpul magistratilor, a activitatii curente desfasurate de membrii CSM, precum si revizuirea procedurii de revocare a acestora sunt imediat necesare.9. Solicitam puterii legislative siimpotriva carora sunt indreptate critici care submineaza independenta justitiei".A.S.