Roman (PNL): Peste 21.000 de detinuti au fost eliberati mai repede din puscarie. Cerem abrogarea recursului compensatoriu!

Intr-un comunicat transmis, joi, deputatul liberal de Alba Florin Roman a informat ca, potrivit unuiin care a solicitat precizari referitoare la persoanele eliberate mai repede din penitenciar in baza recursului compensatoriu, de la intrarea in vigoare a Legii nr. 169/2017 si pana in luna septembrie, au fost inregistrate"Din cei eliberati,In acest moment, circula liberi pe strazile Romaniei:Ingrijorator este si", arata deputatul liberal.Potrivit lui Roman, din totalul celor eliberati mai devreme din penitenciare,, fie pentru ca au comis noi fapte grave, fie pentru ca au fost condamnate in alte dosare."Cel mai grav este insa ca nu mai putin de: 47 au comis omoruri si omor calificat; 357 au comis noi talharii; iar 47 au violat din nou", a transmis liberalul.Florin Roman mentioneaza ca"Dupa tragedia de la Caracal, premierul Dancila promitea cu voce grava inasprirea pedepselor si detentie pe viata pentru criminali. Toate aceste declaratii au ramas vorbe. Mai mult decat atat, Guvernul Dancila a blocat abrogarea recursului compensatoriu. PNL solicita PSDancila abrogarea in regim de urgenta a recursului compensatoriu.Solicitam, totodata, discutarea in regim de urgenta a proiectelor depuse de PNL in Parlament, pentru sistemul de gasire urgenta a copiiilor disparuti, pentru detentie pe viata pentru cei care ucid femei gravide si copii, introducerea bratarilor electronice", a mai spus, potrivit sursei citate, Florin Roman.