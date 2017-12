Romania a ajuns din nou in presa externa, din cauza asaltului PSD asupra Codului Penal

Ziare.

In timp ce cei mai multi romani se pregateau de Craciun, zeci de parlamentari PSD au depus un proiect de lege pentru modificarea Codului Penal, care ar dezincrimina unele fapte grave, inclusiv unele legate de abuzul in serviciu.Noile modificari propuse de PSD la Codul Penal accentueaza preocuparile privind statul de drept, potrivit EUObserver Reuters scrie miercuri ca este a doua incercare a PSD de a submina lupta impotriva coruptiei, dupa celebra OUG 13, care a scos oamenii in strada intr-un numar urias in iarna trecuta.Agentia de presa aminteste ca tara noastra este una dintre cele mai corupte din lume, dupa cum arata topul intocmit de Transparency International. In plus, suntem in continuare monitorizati de autoritatile europene prin intermediul MCV.Iar proiectul de lege depus zilele trecute de un grup de parlamentari PSD nu va ajuta lupta anticoruptie. Ba din contra. Social-democratii propun introducerea unui prag de 200.000 de euro pentru abuzul in serviciu , mai mare decat era in cazul OUG 13 (200.000 de lei). Reamintim ca in dosarul in care Liviu Dragnea, seful partidului, este acuzat de abuz in serviciu prejudiciul este de 108.000 lei.Printre propunerile PSD-istilor se mai afla si cea care presupune ca pedepsele cu inchisoarea de pana la 3 ani sa se execute la domiciliu, dar si luarea de mita pentru altul sa nu mai fie infractiune, la fel ca folosirea statutului pentru a obtine favoruri sexuale."Daca vor fi aprobate, schimbarile vor pune capat procesului in desfasurare al liderului PSD, Liviu Dragnea, acuzat de abuz in serviciu", scrie Reuters Dar el nu va fi singurul beneficiar. Si alti parlamentari si primari, din mai multe partide, ar scapa de dosare sau ar primi pedepse mult mai blande. Din 2006 incoace, 72 de membri ai Parlamentului au fost trimisi in instanta de procurorii anticoruptie.Reuters aminteste ca o incercare similara de a dezincrimina anumite fapte de abuz in serviciu a avut loc si la inceputul anului, prin celebra OUG 13, insa protestele masive i-au facut pe guvernanti sa bata in retragere. Pana acum.De asemenea, coalitia aflata la Putere a facut pasi importanti pentru schimbarea Legilor Justitiei: magistratii ar putea ajunge sub control politic, iar celelalte modificari propuse ar putea devia Romania de pe calea cea dreapta, arata sursa citata.In aceste conditii, Reuters remarca faptul ca tara noastra se alatura unui club deloc select, in care se afla Ungaria si Polonia, unde liderii populisti incearca sa controleze Justitia si sa se abata de la regulile europene.