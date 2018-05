Romania, paradisul infractorilor

Ziare.

com

Avem cazul fetitei din Baia Mare violata si ucisa. Veti spune ca asemenea crime se intampla peste tot in lume. Asa e.Diferenta exista insa si este esentiala. Peste tot in lumea civilizata, statul face eforturi, cu mai mult sau mai putin succes, sa controleze fenomenul infractional. Razboiul cu infractorii este aspru, cu victoriile si infrangerile de rigoare.In ambele cazuri remarcam o lentoare stranie a autoritatilor. Dna ministru trimite link-uri de pe telefon , se fac celule inutile de criza la sute de km distanta de locul faptei, care daca nu sunt dotate cu globuri de cristal, nu pot rezolva nimic.Dar e mai mult decat o institutie aflata in degringolda. Ne indreptam, dupa cum spune chiar Forumul judecatorilor din Romania , spre o politica penala in care inculpatul este in pozitie privilegiata, nu victima. Acesta este principalul scop al modificarilor succesive facute si in cazul legilor justitiei, si al legislatiei penale.Ce impact concret vor avea aceste modificari, daca vor intra in vigoare, asupra sigurantei fiecaruia dintre noi a explicat pentru Ziare.com procurorul Alexandru Codreanu de la Parchetul Tribunalului Brasov Sau:. Si e vorba doar despre cateva exemple.Mai mult, toate aceste modificari vor avea ca efect si deschiderea usilor puscariilor, ca urmare a dezincriminarilor si a revizuirilor, pentru tot felul de infractori foarte periculosi.Daca sentinta unui criminal a fost semnata de presedintele instantei in locul unuia dintre judecatorii din complet care s-a pensionat, criminalul va putea cere revizuirea si va iesi din puscarie si ar putea sa ucida din nou. De ce? Pentru ca de acest motiv de revizuire are nevoie Liviu Dragnea Deja am vazut primele efecte ale politicii penale initiata de o Putere care are in frunte un condamnat si un inculpat. Recursul compensatoriu care a scos din puscarii 3.000 de infractori, dintre care multi au reinceput sa faptuiasca, deci sa nenoroceasca inca niste victime Nu m-as mira ca si fetita de la Baia Mare sa fi fost victima unui beneficiar al recursului. Sau talharii de la Sintesti sa fie tot niste victime ale conditiilor din puscarii carora dl Toader vrea sa le mai si dea niste bani pentru suferinta din puscarie.Da, este adevarat, aceasta initiativa nenorcita i-a apartinut Ralucai Pruna, dar PSD a agravat-o, iar Tudorel Toader nu a pregatit deloc intrarea in vigoare, pentru ca prin normele de aplicare, unele efecte puteau fi atenuate.Zi de zi Romania devine paradisul infractorilor. Si nu este vorba doar despre faptul ca ies de prin puscarii sau le sunt inchise dosare pentru fapte deja comise. Dar prind curaj sa faca din nou si din nou, pentru ca se simt la adapost, stiu ca totul functioneaza in favoarea lor, de la legea tot mai blanda, la parchete si instante tot mai presate si lipsite de parghii legale si tehnice.