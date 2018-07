Romania pe buza prapastiei. Cod rosu de penali

Este o critica aproape explicita, absolut atipica pentru Comisia de la Venetia in raport cu o curte constitutionala, si care, prin faptul ca a fost totusi formulata, da masura toxicitatii CCR.

Din start trebuie explicat ca acest raport este preliminar doar sub aspectul datei la care apare. Procedura intreaga va fi indeplinita in octombrie, intr-adevar, dar valoarea lui este egala cu a unui raport definitiv si a aparut acum tocmai din dorinta Comisiei de a formula un punct de vedere intr-o chestiune atat de grava cat mai repede cu putinta.Este ceea ce au explicat sursele Ziare.com chiar din momentul in care au avut loc dezbaterile la Venetia si cand au anticipat corect cum va arata raportul.Documentul nu contine numai critici si este firesc sa fie asa cat timp unele modificari erau necesare la 14 ani de la intrarea in vigoare a legilor, in 2004. Dar nu acestea au fost contestate in tara.Problema si in Romania, si la Venetia sunt acele articole care, o spun clar expertii Comisiei, pun in pericol grav independenta magistratilor si a sistemului judiciar, incepand cu procedura de numire a procurorilor sefi si puterile excesive ale ministrului Justitiei, cu sectia speciala pentru magistrati pana la limitarea libertatii de exprimare a magistratilor.In primul rand desigur, autorii, adica PSD-ALDE, a caror intentie certa de distrugere a justitiei este evidenta, indiferent ce ineptii scot pe gura Nicolicea si Iordache Asemeni expertilor GRECO , cei ai Comisiei de la Venetia au devoalat intregul plan infractional al crimei cu premeditare impotriva justitiei.Desi incearca sa se disocieze de dezastru . Pe de-o parte, initiativa modificarii legilor i-a apartinut, iar proiectul initial, prezentat pe 23 august anul trecut, era la fel de toxic. Pe de alta parte,. Ca proiectul ministrului Toader nu a ajuns proiect de lege cred ca este meritul lui Mihai Tudose , nu al ministrului care si-a predat draftul Comisiei Iordache.Mai mult,. Fostul sef al GRECO si actual presedinte al unui grup de lucru privind anticoruptia din OECD, Drago Kos, ii prevedea dlui Toader ca va afla intr-un mod dur ca este in eroare.Exact asta i s-a intamplat, iar sursele Ziare.com spun ca, dupa prestatia ca ministru,, anuntata de altfel de raspunsul primit pe 3 iulie de la presedintele Comisiei de la Venetia , raspuns care sublinia necesitatea ca deciziile CCR sa fie in concordanta cu Constitutia si anunta, ca prin tunet al furtunii, ca deciziile CCR vor fi analizate in raportul care urma sa apara in cateva zile.Expertii Comisiei pun degetul pe incoerenta CCR, care in 2005 decidea ca rolul Presedintelui in procedura de numire a procurorilor nu poate fi pur formal, adica fix pe dos.De fapt,Cat timp Constitutia prevede independenta sistemului judiciar, iar Comisia a gasit atatea afectari ale acestui principiu, deciziile CCR nu pot fi dacat profund gresite, daca nu ticaloase de-a dreptul.Sa nu uitam ca in rand cu puterea politica,Si sa nu uitamcu cateva zile inainte ca legile justitiei sa ajunga in discutia CCR, iar dl Morar sa devina raportorul uneia dintre ele. In paranteza fie zis, dl Morar este raportor si la modificarile aduse Codului de procedura penala, care vor fi si ele analizate de Comisia de la Venetia in toamna aceasta.Cred ca pentru prima data de la aparitia ei, CCR este complet discreditata in plan extern.Daca Forumul Judecatorilor a luptat din prima clipa impotriva acestor modificari odioase,1.Inca din septembrie anul trecut, voci avizate, precum a fostului ministru al Justitiei Cristian Diaconescu , ii cereau sa sesizeze Comisia de la Venetia. In martie, dl Iohannis a avut chiar un raspuns taios la solicitarea in acest sens a Forumului Judecatorilor., dupa ce o prima sesizare fusese facuta de APCE la solicitarea, si aceea foarte tarzie, a PNL Daca sesizarea era facuta la timp, proiectele acestea ticaloase erau demontate la timp, CCR delibera cu raportul Comisiei de la Venetia pe masa, UE avea argumente concrete cu mult mai solide. Pasivitatea presedintelui nu vad cum poate fi scuzata.2.De luni de zile, presedintelui i se cere sa convoacecare sa clarifice tocmai statutul procurorilor si puterile sale. Nici pana astazi nu a facut-o, desi procedura e indeplinita si nu trebuie decat sa stabileasca data si intrebarile. De ce?3.Cat timp a tot citit Decizia CCR privind revocarea procurorului sef DNA , presedintele, in baza Codului de Procedura Civila. Trebuia sa se refere exact la contradictia sesizata de Comisia de la Venetia, dar si la alte fracturi ale continutului. Nu a facut-o.4. Prin semnarea decretului de revocare cel mai grav este ca a inchinat procurorii ministrului Justitiei, exact ceea ce Comisia de la Venetia respinge. Daca stia presa, nu stia domnia sa ce va contine Raportul? Si daca stia,Suntem intr-un punct de o gravitate extrema. Tonul recomandrilor facute de Comisia de la Venetia este similar cu cel din 2004, cand ne chinuiam sa aderam la UE. Daca legile vor intra in vigoare, nu vom mai indeplini nici macar standardele Consiliului Europei, ce sa mai vorbim despre UE.Ca sa nu mai astepte socul raportului si in pivinta codurilor penale si pentru a-si scapa infractorii in frunte cu Liviu Dragnea , inteleg ca PSD-ALDE pregatesc o Ordonata de amnistie si gratiere care sa puna bomboana pe coliva statului de drept si a statutului european al Romaniei. In plus, dupa "promotia Toader" din primavara, tara va fi inundata cu alti infractori.Presedintele Iohannis pare inapt sa apere Romania, inapt pentru demnitatea pe care o ocupa. Ne ajuta cat pot partenerii straini, dar de luptat numai noi putem lupta.