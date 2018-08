Romania trimite un nou judecator la Tribunalul UE: S-au inscris 16 candidati, dar la interviu participa 18

Cristiana - Georgeta BUDILEANU

Diana Magdalena BULANCEA

Mircea CRISTE

Andreia Liana CONSTANDA

Camelia - Lilieana GHEORGHIU

Laura Mihaela IVANOVICI

Constantin - Virgil IVAN - CUCU

Claudia JDERU

Ioana Andreea MARES

Petre MATEI

Ionel OLTEANU

Razvan - Horatiu RADU

Mirela STANCU

Ecaterina - Raluca TOMA

Elena Diana UNGUREANU

Irina ZLATESCU"

Cristina BUTACU

Valentin MIRCEA

Informatiile contradictorii apar pe, dar si pe site-ul CSM In anuntul oficial de declansare a procedurii de selectie se spunea explicit ca "persoanele interesate isi pot".De asemenea, cei interesati erau informati ca "dosarele depuse vor fi analizate de Comisia de selectie, in conformitate cu art. 5, alin. (4) din Procedura, iar lista candidatilor care vor sustine interviul va fi publicata pe site-ul Ministerului Justitiei, Ministerului Afacerilor Externe si al Consiliului Superior al Magistraturii".La data la care s-au incheiat inscrierile, MJ a comunicat public urmatoarele: "in numele Romaniei pentru functia de judecator la Tribunalul Uniunii Europene sunt:Miercuri, 29 august, ministerul condus de Tudorel Toader a anuntat zilele in care candidatii vor sustine interviurile in fata comisiei special constituite. Cu acest prilej, am aflat ca lista s-a completat intre timp cu doua nume noi:Tot MJ a anuntat ca primii 9 candidati, in ordine alfabetica, vor sustine interviurile in data de, iar ceilalti 9 candidati vor fi intervievati a doua zi, incepand de la aceeasi ora.Unul dintre candidatii cunoscuti este Razvan Horatiu Radu , magistrat de cariera si cel care a reprezentat timp de 11 ani Romania la Curtea de Justitie a UE, inainte de a fi inlocuit de premierul Viorica Dancila cu un tanar din Dolj, puternic sustinut de filiala PSD , care si-a trecut, printre altele, in declaratia de avere banii castigati la pariuri sportive, iar in CV-ul oficial de pe site-ul MAE cursurile de Retorica si exprimarea emotiilor la Casa Paleologu.Insa, conform unor surse, in actualul context politic cele mai mari sanse le-ar avea Mircea Criste , fost procuror general al Romaniei in perioada 1998 -2001.In august 2014, Mircea Criste s-a inscris in Partidul Liberal Reformator condus de Calin Popescu Tariceanu , iar peste cateva luni, in decembrie 2014, a fost numit adjunct al Avocatului Poporului incepand din decembrie 2014, la propunerea lui Victor Ciorbea.Mircea Criste a iesit in evidenta in februarie 2017 , dupa adoptarea OUG13 care a scos sute de mii de romani in strada, cand s-a delimitat de pozitia ferma de condamnare a controversatului act normativ exprimata de Universitatea de Vest Timisoara, retragandu-se din Consiliul Facultatii de Drept.De asemenea, sotia sa, notarul Safta Criste, a fost cercetata de DNA in dosarul mafiei imobiliare de la Timisoara al clanului Carpaci pentru savarsirea infractiunilor de neglijenta in serviciu, fals in inscrisuri oficiale si uz de fals, dar a scapat prin implinirea termenului de prescriptie a raspunderii penale, conform relatarilor din presa.Mandatul unui judecator la Tribunalul Uniunii Europene este de 6 ani, in prezent Romania find reprezentata de Octavia Spineanu Matei.Insa, incepand din 2019, vor fi introduse noua posturi suplimentare, Romania find unul dintre statele membre chemate sa desemneze un reprezentant, pentru un mandat scurt de 3 ani."Statele membre sunt invitate sa isi transmita propunerile pentru posturile vacante cat mai curand posibil si, in orice caz,", se arata in anuntul MJ.Conform procedurii, desemnarea candidatului Romaniei se face de catre Guvern, la propunerea Comisiei de selectie, care este condusa de Tudorel Toader si formata din:Comisia selecteaza candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj la audieri, precum si doua propuneri de rezerva, in ordinea punctajului obtinut de acestia, numele celor alesi fiind comunicate Guvernului, spre aprobare, procedura putand fi reluata daca nici unul dintre candidati nu este gasit corespunzator.Propunerea Guvernului va fi inaintata apoi Consiliului UE, iar daca va fi respinsa, vor fi luate in considerare propunerile de rezerva. Daca toate propunerile sunt avizate negativ, procedura de selectie se reia.