Romania va colabora strans cu experti americani pentru recuperarea prejudiciilor rezultate din infractiuni

La intalnire au participat expertii Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), Scott KERIN - reprezentant al Programului International dedicat Proprietatii Intelectuale si Criminalitatii Informatice (ICHIP) si Jessica H. KIM - Consilier Juridic Regional pentru Europa de Est, se precizeaza intr-un comunicat de presa.Intalnirile la nivel de experti au fost agreate, la sfarsitul anului 2019, in cadrul intrevederii avute de ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, si ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Adrian Zuckerman."In cadrul intalnirii, au fost discutate aspecte privind. Mentionam faptul ca atat Statele Unite ale Americii, cat si Romania fac parte din Grupul de coordonare al retelei CARIN (Reteaua Inter-agentii de Recuperare a Creantelor Camden), tara noastra detinand Presedintia retelei pe parcursul anului trecut.Totodata,. Principalele teme ce urmeaza a fi aprofundate sunt cele privind eficienta masurilor asiguratorii cu accent pe pregatirea acestora (pre-seizure planning), evaluarea si valorificarea bunurilor atipice (stocuri de marfa, actiuni, titluri de valoare etc.), depistarea si indisponibilizarea monedelor virtuale, precum si mecanismele de cooperare internationala, in special in cazul de transferuri de active aflate in jurisdictii off-shore", se precizeaza in comunicatul MJ.Ministerul Justitiei mai reaminteste ca pentru crearea si operationalizarea ANABI "a beneficiat de sprijinul si asistenta tehnica oferite de Statele Unite ale Americii, prin intermediul Departamentului de Justitie si U.S. Marshals Service".