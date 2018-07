Romaniei i-a suierat glontul pe la ureche. De ce a esuat pe moment ordonanta amnistiei

Ziare.

com

Pentru Tudorel Toader raportul Comsiei de la Venetia privind Legile Justitiei a fost semnalul decredibilizarii. Avizarea acestei ordonante, care practic arunca Romania din lumea civilizata si punea bomboana pe coliva statului de drept, a fost ultima linie rosie pe care dl Toader nu a fost dispus sa o treaca.Desigur, nu chiar cu spatele gol.Fara a fi personal in pericol, dar avand mari ambitii prezidentiale, pentru CPT aceasta ordonanta de amnistie si gratiere ar fi fost un sacrificiu de dragul lui Liviu Dragnea, cu costuri politice foarte mari, imense. De ce sa si le asume? Asa ca ALDE a inceput sa dea semnale contradictorii , din care nu rezulta o opozitie directa, dar nici o sustinere pentru o asemenea ordonanta.Dar si fara ministrii ALDE, premierul putea emite ordonanta, cu conditia sa aiba avizele necesare. Va aduceti aminte ca, in ianuarie 2017, in cazul OUG 13, batalia a fost pe avize si de la ele a inceput ancheta DNA blocata de CCR Ei bine,Primul a fost dl Toader, care si-a delegat atributiile secretarului de stat Mariana Mot, sustinuta de PSD. Luni dimineata se stia ca dna Mot a pregatit ordonanta si totul merge intins. Dar se pare ca, pentru ca i s-ar fi imbolnavit cineva in familie.Au fost eforturi disperate mai ales din partea lui Liviu Dragnea, a Olgutei Vasilescu si a condamnatului in prima instanta Darius Valcov , unul dintre cei care ar fi trebuit sa beneficieze de efectele OUG, dar nimeni din Ministerul Justitiei nu a fost dispus sa puna semnatura pe amnistie si gratiere.De altfel, dl Valcov a redevenit foarte vocal si foarte victima in, la televizunea familiei Voiculescu, propovaduind necesitatea unui moment zero in anul Centenarului Asta nu inseamna insa ca planul este abandonat. Inseamna doar ca, cel mai probabil, ordonanta nu va aparea pana in toamna.Va urmamai ales in relatia dintre PSD si ALDE, dar si in interiorul PSD. Ramane de vazut daca actualii parteneri vor decide sa intre impreuna in anul prezidential.Partea proasta este insa ca ruleta aceasta de care e legata soarta Romaniei depinde strict de interesele si jocul de putere din coalitie. Presedintele este un simplu actor al evenimentelor si pare sa-si fi epuizat tot apetitul pentru lupta in iarna lui 2017. Deja au inceput sa circule informatii cum ca s-ar fi razgandit in privinta candidaturii pentru al doilea mandat.Iar pasivitatea lui a transmis electoratului un mesaj de neputinta si abandon, la care se adauga desigur exodul care continua cu intensitate. Cine nu s-a retras cu totul din tara s-a retras in viata lui lipsit de speranta ca exista o alternativa reala.