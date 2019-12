S-a dat startul pentru procurorii care vizeaza conducerea institutiilor cheie din Justitie. Cand vom afla sefii de la DNA, DIICOT si Parchetul General

Prim adjunct al Procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie; Adjunct al Procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie; Procuror sef sectie-Sectia de urmarire penala si criminalistica al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie; Procuror sef sectie-Sectia parchetelor militare-Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie; Procuror sef sectie-Sectia de resurse umane si documentare-Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie; Adjunct al Procurorului sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism; Adjunct al Procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie; Adjunct al Procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie; Procuror sef sectie-Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie-Directia Nationala Anticoruptie; Procuror sef sectie-Sectia de combatere a coruptiei-Directia Nationala Anticoruptie

sustinerea proiectului privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere pentru care participa la selectie;

verificarea aptitudinilor manageriale si de comunicare;

evaluarea pozitiei candidatului in raport cu valorile profesiei si a functiei pentru care candideaza (integritate, responsabilitate si raspundere);

Rezultatele selectiei se vor afisa la sediul Ministerului Justitiei si se vor publica pe pagina de internet a acestuia, la data de 03.02.2020.

