Santaj explicit asupra CSM, cale pentru Liviu Dragnea

Sectia Speciala pentru magistrati si presedintele CSM, Lia Savonea, nu se mai obosesc sa salveze aparentele. Atacul este frontal, evident, fara scrupule si, justificat, fara teama de sanctiune. SS, pentru ca numai ea le detinea, serveste catre luju.ro si, implicit Antena 3, informatii nepublice din dosarele procurorilor si judecatorilor care blocheaza definitivarea pe functia de sef al SS a Adinei Florea.Mi se pare, culmea, exact aceea de care era acuzata DNA, acuzatie care a servit ca pretext principal pentru aparitita SS. Dar cand niste magistrati sunt amenintati cu dosare despre care presa este informata, desi ele sunt in faza nepublica, este exact santajul care trebuia, pasamite, preintampinat.Este foarte probabil ca si membrii CSM favorabili SS, adica oamenii Liei Savonea, sa aiba dosare, asa cum au imensa majoritate a magistratilor romani, intr-o tara de procesomani, care atunci cand nu sunt multumiti de vreo solutie in instanta sau la parchet sar cu reclamatia. Iar potrivit Codului de procedura, orice sesizare trebuie sa genereze o verificare prealabila, adica un dosar in rem.Cel putin un asemenea dosar in rem are si Adina Florea, ca urmare a sesizarii facuta de Lucian Onea , daca nu cumva chiar mai multe, ca sa nu ne amintim de povestea protocolului scurs catre Darius Valcov. Cel putin un asemenea dosar in rem are si Iorga Moraru, pentru ca a fost reclamata de familia copilului al carui pasaport l-a sechestrat ilegal. Dar numai SS decide ce se lucreaza si ce nu se lucreaza, ce afla presa si ce nu afla presa. Ma intreb sincer daca cerbicia cu care Lia Savonea se lupta sa o instaleze pe Adina Florea la sefia SS, impotriva unei parti importante din CSM, impotriva oganismelor internationale, impotriva imensei majoritati a magistratilor, tine numai de setea de putere a domniei sale sau are legatura si cu vreun asemenea dosar, poate clasat, poate din 2009, zic la intamplare, pe care Adina Florea l-ar putea reinvia, asa cum incearca sa redeschida dosarul clasat al judecatorului Bogdan Mateescu.Primul gand s-a dus la anul 2009 pentru ca atunci colegul de cabinet de avocatura al sotului dnei Savonea, Mihai Savonea, a fost ridicat, anchetat, apoi judecat si mai tarziu condamnat. Se numeste Catalin Voicu. Repet, nu stiu daca exista un dosar clasat sau daca asta este explicatia, dar stiu ca SS este un monstru care poate devora pe oricine oricand si care nici macar nu mai ascunde ca poate face asta. Stiu manipularea ca si sectia pentru magistrati din DNA avea aceeasi putere. Doar caIn cadrul Sectiei I din DNA exista un serviciu pentru infractiuni de coruptie din justitie. Asta inseamna ca acest serviciu ancheta nu doar infractiunile de coruptie ale magistratilor, dar si ale avocatilor, grefierilor si chiar infractiuni de coruptie in privinta justitiei comise de orice persoana fizica. Deci era o competenta pe fapta, nu pe persoana. Mai mult, seful acestui serviciu era numit de sectia pentru procurori a CSM, la propunerea sefului DNA.Faptele comise de magistrati care nu erau de coruptie era anchetate de parchetele curtilor de apel sau de PICCJ, dupa caz. De exemplu, celebrul "Portocala" era anchetat pentru represiune nedreapta de PICCJ, nu de catre DNA, inainte ca dosarul sa fie preluat de SS.SS, in schimb, are o competenta pe persoana, ancheteaza numai magistrati, pentru orice fapta ar fi suspectati aceastia, ca e luare de mita, ucidere din culpa, omor, conducerea sub influenta bauturilor alcoolice etc.Asa cum o manipulare este si povestea ca majoritatea dosarelor magistratilor erau deschise prin autosesizarea parchetelor.- in 2016, pe rolul parchetelor existau 4.597 de cauze care vizau magistrati, din care doar 94 la sesizare din oficiu.- in 2017, au existat 4.034 de dosare privind magistrati, cu 77 la sesizare din oficiu.- in 2018, pana la predarea dosarelor catre SIIJ, numarul lor total era de 2.321, din care 39 la sesizare din oficiu.Acum, toate aceste dosare sunt la SS si numai ea le gestioneaza, dupa voia Adinei Florea. Spun toate, pentru ca la SS nu au ajuns numai dosarele inca deschise, dar si cele clasate, pe care le poate redeschide, dupa cum spuneam.Si. Nu ma indoiesc ca infractorul va face contestatie in anulare dupa ce CCR va motiva hotararea privind completurile de 3 si probabil cei 5 reprezentanti ai PSD si UDMR care au luat decizia vor face tot ce vor putea pentru a-l ajuta. Dar e foarte greu, pentru ca o contestatie in anulare pentru probleme privind compunerea completului nu se poate referi decat la completul care a dat decizia definitiva, deci cel de 5 judecatori. Asta nu o poate schimba nici macar CCR.De aceea,Nu se incadreaza in motivele pentru aceasta cale extraordinara de atac decat daca judecatorii care l-au condamnat ar fi dovediti ca au comis o fapta penala in legatura cu solutia.Fostul judecator ne-constitutional, Petre Lazaroiu, primul raportor al cazului, acum la pensie, sustine ca dosarul Dragnea ar fi fost unul politic, iar judecatorii ICCJ ar fi trebuit sa astepte decizia CCR. Lia Savonea a preluat pasa si a sesizat Inspectia judiciara, care ar putea sesiza SS. Sigur ca pentru revizuire ar fi necesar ca judecatorii sa fie si condamnati definitiv, dar odata urmarirea penala inceputa, cu tot circul pe care SS stie sa-l faca, dupa cum am vazut in cazul Kovesi,Sa nu uitam totusi ca prima grija a noului sef al sectiei penale a ICCJ, Daniel Gradinaru, un apropiat al Liei Savonea pus in functie de Lia Savonea, a fost chestiunea completurilor de 3 specializate. Asa a aparut Hotararea 14/23 ian. 2019 a Colegiului de Conducere al ICCJ invocata ca piatra de hotar de CCR. Si sa nu uitam ca toti judecatorii care vor fi promovati la ICCJ, si vor fi multi pentru ca urmeaza multe pensionari, vor fi promovati dupa voia sectiei pentru judecatori, adica a Liei Savonea. Sa nu uitam ca Lia Savonea se grabeste sa scape de presedintele ICCJ Cristina Tarcea sub pretextul deciziei CCR, pentru a-si impune acolo protejata, pe Corina Corbu.