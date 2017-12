Sapte ambasadori UE, avertisment comun: Legile Justitiei pun in pericol progresele Romaniei. Sa se ceara avizul Comisiei de la Venetia

Ziare.

Cele sapte ambasade subliniaza ca spatiul UE este "bazat pe valori comune si in special pe statul de drept", conform comunicatului comun postat pe site-ul Ambasadei Frantei la Bucuresti. "Recunoastem ca Romania a facut, in ultimul deceniu, progrese semnificative in ceea ce priveste construirea unui parcurs si aplicarea unor reforme credibile in domeniul justitiei. Cu toate acestea,", se arata in document.Cele sapte ambasade reamintesc ca la reuniunea Consiliului din 12 decembrie, Uniunea Europeana a adoptat concluzii pe tema Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) cu privire la reforma sistemului judiciar si lupta impotriva coruptiei in Romania."Concluziile subliniaza, in special, 'necesitatea predictibilitatii, a transparentei depline si a consultarilor incluzive' in ceea ce priveste reforma justitiei, in conformitate cu prevederile raportului Comisiei Europene din cadrul MCV. In plus, Consiliul solicita Romaniei sa evite orice pas inapoi.In acest context, facem apel la partile implicate in proiectul de reforma a justitiei sa evite orice actiune care ar putea duce la slabirea independentei sistemului judiciar si a luptei impotriva coruptiei sisi a pastra intact procesul de reforma in general", se subliniaza in comunicatul citat.Reprezentantii celor 7 state europene isi exprima "increderea" ca toti actorii implicati "vor acorda atentia cuvenita acestor preocupari legitime, in concordanta cu angajamentul nostru european comun".De asemenea, diplomatii dau asigurari ca sunt gata sa sprijine Romania "in eforturile ei de a reafirma acest angajament".