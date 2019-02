Satul Nadas din Arad ramane retrocedat. Localnicii au pierdut definitiv in instanta

Ziare.

Practic, magistratii au respins cererile de revizuire formulate de Comisia Locala de fond funciar Taut si Comisia Judeteana de fond funciar Arad, pe motiv ca au fost "tardive"."Admite recursul. Modifica in tot sentinta si in parte incheierea de sedinta din data de 09.07.2018. Respinge ca inadmisibile cererile de interventie accesorie formulate de Biris Iovu, Rad Nicolae, Pascalau Avram si RNP Romsilva-Directia Silvica Arad.Admite exceptia tardivitatii si respinge ca tardive cererile de revizuire precizate, formulate de revizuentele Comisia Locala de fond funciar Taut si Comisia Judeteana de fond funciar Arad. Mentine restul dispozitiilor din incheierea de sedinta din data de 09.07.2018.Obliga revizuentele in solidar la, cheltuieli de judecata, catre intimatii Colteu Mihai Alexandru si Colteu Viorica. Irevocabila", scrie in sentinta pronuntata de Tribunalul Olt.In luna septembrie a anului trecut, sentinta prin care familia Colteu a fost improprietarita, in anul 2006, de catre Judecatoria Ineu, cu aproape toate terenurile din satul aradean Nadas, a fost desfiintata de catre Judecatoria Bals. Decizia nu a fost una definitiva, fiind atacata cu recurs la Tribunalul Olt.In 2006, Judecatoria Ineu a admis o plangere a sotilor Viorica si Mihai Colteu prin care se cerea anularea unor hotarari din 2005 ale Comisiei judetene si Comisiei locale Taut pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor. Instanta a dispus reconstituirea in favoarea reclamantilor a dreptului de proprietate in natura pentru suprafata totala de 8.762 hectare de teren si padure, impreuna cu cladirile sau alte constructii aflate pe acestea.Initial, atat Comisia locala Taut, cat si Comisia judeteana Arad au respins cererea de reconstituire a dreptului de proprietate privata formulata de sotii Colteu.In anul 2009, familia Colteu a intabulat suprafata de aproape 9.000 de hectare din Nadas, aproape tot extravilanul satului, dobandita in instanta.Localnicii din Nadas au sustinut mereu ca familia Colteu a obtinut de la stat terenuri la care nu ar fi avut dreptul pentru ca ar fi falsificat documentele de mostenire.