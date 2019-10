Savonea va sesiza CCR privind conflictul cu Birchall. Acuza ingerinte in activitatea procurorilor si subminarea autoritatii

Ziare.

com

"In calitate de presedinte al CSM, am decis sa sesizez CCR cu un conflict juridic de natura constitutionala fata de atitudinea ministrului Justitiei", a declarat Savonea, care o acuza pe Birchall de "o ingerinta grava in activitatea procurorilor" si "actiuni de subminare a autoritatii CSM".Anuntul vine la capatul unei zile in care CSM a trebuit sa amane pentru a sasea oara numirea Adinei Florea la sefia Sectiei Speciale pentru anchetarea magistratilor, din cauza lipsei de cvorum.Savonea a cerut cu aceasta ocazie amendarea Legii 317/2004 privind CSM, in regim de urgenta, prin care sa fie modificat cvorumul necesar pentru sedinta plenului.Sefa CSM vrea ca sedintele de Plen sa se poata desfasura legal cu, daca sunt membri permanenti care lipsesc de la sedinta fara aprobarea ei. Mai mult,, conform propunerii prezentate de sefa CSM.Sefa CSM crede ca Ana Birchall, Ministrul Justitiei, ar fi responsabila pentru aceasta situatie."Am vazut semnalele ministrului Justitiei. Nu pot sa nu observ aceasta stranie coincidenta. Ministrul Justitiei pleaca si procurorul general suprapune aceasta activitate cu procurorii Cristian Ban, Tatiana Toader si procurorul Deac. Suntem in fata unei actiuni de coordonare", a spus Savonea.Sefa CSM s-a contrat puternic cu Birchall in ultima perioada. La randul sau, Ministrul Justitiei i-a trimis recent doua scrisori critice Liei Savonea."Incercarea unor membri ai CSM de a-si aroga un veritabil drept de veto cu privire la actiunile externe ale ministrului Justitiei este o imixtiune grava si inacceptabila in activitatea puterii executive.Atitudinea acelor membri este de neinteles, cu atat mai mult cu cat acestia pun in discutie relatia cu unul dintre partenerii strategici ai Romaniei si o propunere vizand consolidarea statului de drept", arata Birchall, in ultima scrisoare trimisa Liei Savonea.V.D.