Scandalul completurilor de 5 judecatori: Zeci de contestatii inregistrate luna aceasta la Inalta Curte

Demersurile initiate de Liviu Dragnea si Toni Grebla privind nelegala constituire a Completurilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie - primul avand castig de cauza la Curtea de Apel, al doilea in fata Curtii Constitutionale - au avut ecou in zeci de alte cauze penale.In total, potrivit www.scj.ro , pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie au fost inregistrate, in luna decembrie, 33 de cauze avand ca obiect contestatia in anulare.Elena Udrea, Alina Bica, Dan Sova si Adrian Severin au fost printre primii care au depus contestatii in anulare avand ca motiv principal nelegalitatea constituirii Completurilor de 5 judecatori, care au pronuntat in cazul lor decizii de condamnare. Toti patru au obtinut suspendarea executarii pedepselor, dupa ce judecatorii au decis ca aceste cai extraordinare de atac sunt admisibile in principiu.Au urmat si alti inculpati condamnati in apel de unul dintre completurile de 5 judecatori de la Instanta suprema, a caror componenta nu a fost stabilita in totalitate prin tragere la sorti.Este vorba despre Tudor Breazu, unul dintre apropiatii Elenei Udrea, condamnat alaturi de aceasta in dosarul "Gala Bute" la 3 ani de inchisoare. In acelasi dosar a avut castig de cauza si fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja.Horia Simu, omul de afaceri condamnat la 4 ani cu executare intr-unul dintre dosarele Alinei Bica, a depus si el o contestatie in anulare, urmat de fostul sef al ANAF, Serban Pop.Alte contestatii in anulare pe rolul Completurilor de 5 judecatori au mai fost depuse la ICCJ in luna decembrie de Marius Isaila (fost senator condamnat definitiv la 5 ani si 4 luni), Ioana Varsta (fosta consiliera a Monicai Iacob Ridzi, condamnata la 5 ani de inchisoare), Constantin Nita (fost ministru al Energiei, condamnat la 4 ani de inchisoare), Vadim Benyatov (4 ani si 6 luni in "Dosarul Privatizarilor Strategice") si de fostul procuror doljean Marius Radu Vladoianu (condamnat la 3 ani de inchisoare pentru santaj).Potrivit Codului de Procedura penala, impotriva hotararilor penale definitive se poate face contestatie in anulare in mai multe cazuri, printre care si atunci "cand instanta nu a fost compusa potrivit legii ori a existat un caz de incompatibilitate" sau cand "inculpatul a fost condamnat, desi existau probe cu privire la o cauza de incetare a procesului penal".Pentru acest ultim motiv, contestatia in anulare poate fi depusa oricand dupa decizia de condamnare, iar pentru celelalte motive prevazute expres la art. 426 Cod Procedura penala calea de atac poate fi exercitata in zece zile de cand "persoana impotriva careia se face executarea a luat cunostinta de hotararea a carei anulare se cere".