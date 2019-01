Schimbare la Sectia speciala de anchetare a magistratilor: CSM l-a validat ca sef pe Gheorghe Stan, adjunctul Inspectiei Judiciare

Ziare.

"A fost numit cu 11 voturi "pentru" candidatul Stan la sefia Sectiei", a declarat Tudorel Toader, la iesirea din CSM.Concursul s-a desfasurat in perioada 1 noiembrie 2018-10 ianuarie 2019. In 10 ianuarie a avut loc interviul, cel mai mare punctaj fiind obtinut de catre Gheorghe Stan, adjunctul Inspectiei Judiciare.Gheorghe Stan a obtinut un punctaj de 9,33, in timp ce Florena Sterschi a obtinut 8,33 puncte. Fiecare dintre cei doi candidati a sustinut un interviu de o jumatate de ora.Gheorghe Stan a afirmat atunci ca exista un "sentiment de insecuritate in ceea ce priveste protectia imaginii procurorului si a activitatii acestuia si a persoanei sale", vorbind, de asemenea, despre "frecventa ridicata a modificarilor legislative din ultima perioada care ingreuneaza asimilarea si punerea lor coerenta si clara in practica si intr-un timp cat mai scurt".Florena Esther Sterschi asigura in prezent interimatul la conducerea sectiei speciale.Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie si-a inceput activitatea pe 23 octombrie 2018, avand competenta exclusiva de a efectua urmarirea penala pentru infractiunile savarsite de judecatori si procurori, inclusiv judecatorii si procurorii militari si cei care au calitatea de membri ai CSM.Sectia a preluat dosarele care ii vizeaza pe magistrati aflate in lucru la DNA si la alte unitati de Parchet, precum si dosarele solutionate.Gheorghe Stan este adjunctul sefului Inspectiei Judiciare, Lucian Netejoru, pentru care Guvernul Dancila a dat. Curtea Constitutionala a fost sesizata in acest caz.