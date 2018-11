Sclavi in mijlocul Romaniei: Inca sase condamnati la ani grei de inchisoare in lotul Berevoesti

Sclavie in Romania europeana

Cei sase au fost ridicati de la domicilii, joi dupa-amiaza, pentru a fi dusi in penitenciar.Politistii argeseni au pus in aplicare, joi dupa-amiaza, sase mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea emise pe numele a, trimisi in judecata in dosarul de sclavie de la Berevoesti.Cei sase, care sunt, au fost condamnati definitiv de Tribunalul Arges la pedepse intre patru si zece ani de detentie, iar joi dupa-amiaza au fost ridicati si urmeaza a fi dusi in penitenciar.Acesta este un alt lot de inculpati trimisi in judecata in acest dosar.In iunie, sapte localnici din comuna argeseana Berevoesti trimisi in judecata pentru infractiunea de trafic de persoane in acest dosar au fost incarcerati dupa ce au fostPrintre cei condamnati atunci se numarau si trei femei. Cei sapte fac parte din al doilea lot de inculpati trimisi in judecata in urma descinderilor facute de DIICOT in anul 2016 la Berevoesti.In luna septembrie a anului trecut, un prim grup format din cinci inculpati deferiti justitiei in acest caz a fost condamnat definitiv la pedepse deIn iulie 2016, procurorii DIICOT Pitesti, impreuna cu politisti de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Pitesti si Craiova, au facut 40 de perchezitii in comuna Berevoesti, satul Gamacesti, din judetul Arges, pentru destructurarea mai multor grupuri infractionale organizate specializate in infractiunde trafic de persoane si trafic de minori.Persoanele vizate in acest caz au fost inculpate sub acuzatia ca, incepand cu anul 2008, au constituit mai multe grupuri infractionale organizate structurate pe baza relatiilor de familie, care au recrutat aproximativ 40 de persoane minore si majore prin constrangere, inducere in eroare, rapire sau profitand de starea de vulnerabilitate in care se aflau acestea le-au exploatat supunandu-le la executarea de munci si indeplinirea de servicii in mod fortat.Printre victime se numara copii, dar si persoane cu dizabilitati fizice sau psihice ori cu situatii materiale precare care au fost fortate sa munceasca sau sa practice cersetoria, "prin procedee care au adus victimele in stare de aservire si de lipsire de libertate", arata DIICOT.Victimele erau tinute intr-o continua stare de teroare. Exploatatorii le bateau, le amenintau, le tineau fara hrana si le supuneau unor tratamente umilitoare.Cinci persoane, intre care doi copii, exploatate de catre membrii gruparilor din Berevoesti, judetul Arges, au fost gasite de politisti legate cu lanturi. De asemenea, in urma perchezitiilor, anchetatorii au ridicat aproape 230.000 de lei, jumatate de kilogram de aur, masini si drujbe.Anchetatorii spun ca suspectii din acest dosar, rude intre ei, isi recrutau victimele in diverse moduri. In unele situatii, ei le promiteau unor barbati ca ii angajeaza ca zilieri sau ca soferi platiti cu 100 sau 200 de lei, plus masa si cazare pentru fiecare cursa. Ulterior, acestora le erau luate actele, respectiv buletinul si permisul de conducere, si erau obligate sa faca diverse munci, dar si sa cerseasca in beneficiul exploatatorilor. Astfel, au fost identificati barbati pusi sa spele vase, rufe, sa ingrijeasca animale, sa faca gradinarit sau sa curete fecalele din spatele casei, spatiu folosit in loc de toaleta. In alte situatii, suspectii rapeau victimele de pe strada.