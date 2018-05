Se joaca soarta Romaniei la Venetia

Ziare.

Este o reactie care imi sugereazaDl Iohannis s-a lamurit probabil ca a intrat intr-un unghi mort din care daca nu iese nu-l asteapta decat moartea politica lenta, prin sufocare. PSD , cu sansa primita cadou in ianuarie, la desemnarea Vioricai Dancila, este intr-o ofensiva totala de a-l lasa fara atributii. In ritmul acesta ne vom transforma in republica parlamentara fara referendum.Devine in egala masura clar pretul politic pe care urmeaza sa-l plateasca Romania ca urmare a asaltului asupra justitiei. De acum inainte, respectarea statului de drept devine criteriu esential pentru acordarea banilor europeni. Eu cred ca PSD abia asteapta inchiderea oficiala a robinetului. Va avea pretext pentru lipsa absorbtiei, se va victimiza copios invocand conspiratia mondiala anti-romaneasca, va scapa de grija confinantarii, deci va avea mai mult de "spart" pe pomeni. Si oricum banii europeni fiind foarte urmariti sunt greu de furat, deci nu merita efortul.Dar victimizarea PSD nu tine de foame.Da, deocamdata, Romania nu este direct vizata la nivel, dar cand raportul GRECO privind legile justitiei si rapoartele MCV critica sever afectarea statului de drept prin actiunile majoritatii, cam cat credeti ca va dura pana cand noile reguli ne vor fi aplicate? Eu zic ca in aceste conditii, Romania va fi prima vizata de noile reguli si definitii.Cat despre conspiratia antiromaneasca, ea tine numai daca nu intelegi o axioma simpla: politicieii europeni, spre deosebire de romani, raspund in tarile lor pentru fiecare ban public cheltuit si nu au cum sa explice propriului electorat ca trimite banii luati de la el pentru a-i da unei tari unde exista un mare risc sa fie furati.Si dl Dragnea mai are ceva de gestionat.Crezand ca Europa e tot un fel de Teleorman, Liviu Dragnea s-a napustit in politica externa cu bocancii deciziei privind mutarea ambasadei la Ierusalim, fara nicio consultare cu partenerii europeni. Dupa ce a luat Romania pe persoana fizica, Liviu Dragnea ia si Europa pe persoana fizica.Cand dna Mogherini se trezeste pe cap cu reprezentatii lumii arabe carora trebuie sa le explice daca UE mai este un corp comun si mai are o politica externa comuna pentru ca un condamnat roman a luat-o pe aratura, eu cred ca Liviu Dragnea devine o problema a Europei, nu doar a Romaniei si a lui Klaus Iohannis.Pana la urma nu doar Romania, ci si UE trebuie sa gestioneze aceasta problema, iar mentinerea statului de drept, a justitiei, reprezinta cea mai solida solutie.Pot intelege de ce Puterea a sarit ca oparita auzind ca legile justitiei ajung pe masa Comisiei de la Venetia. Are si de ce cat timp raportul GRECO , organismul geaman de pe langa Consiliul Europei, este devastator pe aceeasi tema pentru proiectul PSD-ALDE.Este practic imposibil ca in Comisia de la Venetia sa se ajunga la alte concluzii decat cele la care a ajuns GRECO. Raportul acela are meritul de a intra in cele mai fine detalii ale modificarilor si de a devoala cu maxima precizie tot planul de distrugere a justitiei.Da, e dramatic, e cumplit ca soarta democratiei din Romania, statul de drept depind de o garantie externa, depind de masura in care Romania va fi aparata de organisme externe spre care tot mai multi se uita din nou cu o ultima speranta, la fel ca inainte de aderarea la UE.Jocul e contra cronometru. Comisia de la Venetia ar urma sa se reuneasca in 22 iunie, moment in care probabil va fi prezentat un raport despre aceste legi si ar fi important ca aceasta sa nu fie pusa in siutatia de a discuta peste o decizie CCR Poate astepta in mod intelept decizia Comisiei de la Venetia inainte de a se pronunta pe sesizarile presedintelui in privinta legilor justitiei. Ar da dovada de buna credinta, de intelepciune, de grija pentru soarta Romaniei, dar si de respect pentru propria conditie institutionala. Pentru ca nu mai e de gluma. spune fostul presedinte CCR Augustin Zegrean. Oare chiar isi doreste cineva sa intre in istoria rusinii in lumea Curtilor Constitutionale?Deja CCR a inregistrat o trista premiera absoluta. Pentru prima data in lume si in istorie o Curte Constitutionala a pierdut un proces civil pentru ca a incalcat un drept constitutional al unui cetatean . Nu cred ca avantarea pe acest drum este o solutie mai ales pentru oameni care oricat ar fi acum de orbiti de ura si resentimente, ar putea sa-si aminteasca vremurile cand au reprezentat ceva, vremurile cand au fost sustinuti si respectati de oameni pe care acum i-ar condamna la iesirea din Europa civilizata.