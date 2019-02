Sectia Adinei Florea ii acuza de rea-credinta pe cei care critica preluarea de la DNA a dosarului Tel Drum: Nu suntem instrument politic

Ziare.

"Avand in vedere informatiile lipsite de fundament lansate si repetate in spatiul public, cu privire la infiintarea si activitatea desfasurata pana in prezent de Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie", procurorii acestei sectii precizeaza ca aceasta structura de parchet a fost infiintata prin Legea nr. 304/2004, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 207/2018."Constitutionalitatea dispozitiilor vizand organizarea si functionarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie a fost confirmata prin Decizia nr. 33/2018 a Curtii Constitutionale. Prevederea recrutarii si numirii procurorilor este, de asemenea, prevazuta prin lege, rolul si atributiile CSM, ca garant al independentei justitiei fiind expres stabilite in acesta procedura", scrie intr-un comunicat de presa transmis, luni, de SIIJ.Prin urmare, procurorii numiti la aceasta sectie isi desfasoara activitatea in temeiul legii, cu respectarea acesteia si a dispozitiilor regulamentare, in limitele competentei atribuite de catre legiuitor. Statutul de magistrat, specific unui stat de drept, nu le permite sa actioneze in sensul blocarii aplicarii actului normativ prin care sectia a fost creata sau al lipsirii acestuia de efecte ori al refuzului respectarii deciziei instantei constitutionale, intrucat principiul legalitatii consacra subordonarea procurorilor fata de lege si se prezinta ca axul dominant al activitatii magistratilor."In acelasi context, procurorii sectiei mentioneaza ca nu actioneaza pe modelul 'Justitiei televizate', amplu criticat in ultimii ani, intrucat au existat cazuri in care, din interiorul sistemului judiciar s-a acceptat si incurajat, in contradictie cu dispozitiile legale, mutarea urmaririi penale din biroul procurorului in spatiul public. Pe de alta parte, atitudinea unor persoane suspecte, care inteleg sa isi faca apararile mai degraba in spatiul public decat in dosar, nu le poate fi imputata procurorilor", mai scrie in comunicat.Amintim ca astfel de critici au putut fi intalnite in dosarul Adinei Florea de candidatura la sefia DNA, unde a fost sustinuta de Tudorel Toader, dar respinsa de Klaus Iohannis.Procurorii Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie subliniaza necesitatea respectarii principiilor unui proces echitabil incluzand si prezumtia de nevinovatie."Sustinerile cu titlu general, potrivit carora Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie este 'politizata' sau 'instrument politic' nu fac decat sa nesocoteasca dispozitiile legale de infiintare si organizare a acestei structuri de parchet, sa nege si sa arunce in derizoriu rolul Plenului CSM, atat ca garant al independentei justitiei, cat si din perspectiva rolului activ avut in numirea procurorului sef sectie si recrutarea procurorilor pe functii de executie.Subliniem si faptul ca afirmatiile referitoare la insistenta preluarii de la DNA a unor dosare mediatizate pentru a fi solutionate de sectie, cu incalcarea competentei si in favoarea unor oameni politici, cat si afirmatiile referitoare la faptul ca, prin aceasta atitudine, s-a declansat un conflict pozitiv de competenta cu aceasta structura specializata de parchet constituie sustineri fara fundament, facute cu rea-credinta, in incercarea repetata de discreditare a Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie si a procurorilor acesteia", se arata in comunicatul SIIJ.Potivit sursei citate, continutul adreselor trimise la DNA s-a facut in conformitate cu prevederile speciale ale Legii 304/2004, normele de competenta fiind de stricta aplicare si neechivoce; in acelasi timp lipsa unor ordonante in respectivele dosare care, potrivit legii, sunt singurele acte proceduralele ce pot sa constate un conflict pozitiv de competenta, dovedesc inca o data faptul ca opinia publica este indusa in eroare, cu privire la probitatea profesionala a procurorilor si la activitatea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, acreditandu-se ideea ca activitatea acesteia este subordonata politic."Orice mijloc de proba, inclusiv un alt dosar penal, poate fi considerat necesar de catre procurorul de caz pentru solutionarea unui dosar de urmarire penala si poate fi atasat, fara ca acest demers sa afecteze derularea cercetarilor in dosarul atasat. Orice alta interpretare este tendentioasa, fara suport si de natura a afecta bunul mers al anchetei penale", mai spun procurorii sectiei speciale.Pe de alta parte, orice sesizare care indeplineste conditiile de forma prevazute de lege, adresata unei unitati de parchet, trebuie inregistrata si concretizata intr-un dosar si numai in urma unor cercetari se poate pronunta o solutie in respectiva cauza., neinregistrarea unei sesizari care atrage competenta Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie poate constitui o abatere disciplinara si o incalcare a normelor legale. Procurorii Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie isi exprima dezacordul ferm fata de orice incercare de transformare a activitatii acestora in subiect de lupta politica", se arata in finalul comunicatului.Procurorul-sef interimar al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Calin Nistor, a anuntat, vineri, ca au fost trei situatii in care Sectia Speciala de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SSIIJ) a cerut preluarea anchetei Tel Drum, procurorii de acolo apreciind ca le revine competenta. In schimb, DNA sustine ca are competenta in acest dosar, fiind chemat procurorul general sa stabileasca cine va instrumenta in continuare dosarul. In plus, Nistor spune ca s-a trimis o copie a dosarului Tel Drum catre sectia speciala, putand constitui probe intr-un alt dosar.Procurorul general, Augustin Lazar, spunea, vineri, ca probabil saptamana viitoare va exista o solutie referitoare la cine are competenta de a instrumenta dosarul Tel Drum, DNA sau Sectia Speciala de Investigare a Infractiunilor din Justitie.Intrebat, in cadrul unui interviu la RFI, cine are competenta in dosarul Tel Drum, DNA sau Sectia speciala, Lazar a raspuns: "A fost declansat un conflict pozitiv de competenta, care este in curs de analiza in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte. Probabil saptamana viitoare vom avea o solutie, cine are competenta sa instrumenteze acest dosar".