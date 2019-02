Sectia de investigare a magistratilor acuza presiuni in cazul Kovesi: O ofensiva fara precedent si o presiune extrem de periculoasa asupra magistratilor

Kovesi, cercetata dupa acuzatiile fugarului Ghita

"Cu privire la afirmatiile lansate in spaliul public, in cursul zilelor de 13 si 14 februarie 2019, de mai multe publicatii on-line, posturi de televiziune si factori politici, prin care se fac speculatii si sunt realizate asocieri politice cu privire la activitatea Sectiei de lnvestigare a Infractiunilor din Justitie, in contextul citarii unei persoane in calitate de suspect, intr-un dosar aflat pe rolul Sectiei;Acreditarea ideii ca procurorii din cadrul Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie actioneaza ca 'pluton de executie' si ca aceasta Sectie 'se dovedeste o maciuca in mainile puterii politice',", se arata intr-un comunicat al sectiei.Potrivit sursei citate, procurorii din cadrul SIIJ "procedeza intotdeauna la aplicarea intocmai a legii, indiferent de calitatea persoanei vizate, de dosarele penale instrumentate, asigurand respectarea drepturilor procesuale ale acestora, inclusiv a prezumtiei de nevinovatie, crearea acestei structuri de parchet fiind tocmai o garantie a independentei magistratilorsi nicidecum un instrument de represiune asupra acestora, astfel cum, in mod tendentios si nefondat, se afirma de anumite in voci in spatiul public".In fine, institutia mai subliniaza ca "orice incercare de intimidare a procurorilor in activitatea pe care acestia o desfasoara reprezinta presiuni si ingerinte nepermise in activitatea procesual penala".In plus, SIIJ face apel la "toti reprezentantii partidelor politice si a formatorilor de opinie la adoptarea unei atitudini decente si rezervate, libertatea de exprimare trebuind a fi mentinuta in limitele rezonabile ale unui discurs public moderat si echilibrat".Fosta sefa a DNA a anuntat, miercuri seara, ca a fost citata in calitate de suspect pentru luare de mita, marturie mincinoasa si abuz in serviciu de procurorul Adina Florea de la sectia pentru anchetarea magistratilor.Joi dimineata, Florea a confirmat ca ancheta in cazul lui Kovesi a fost deschisa ca urmare a unei sesizari facute de Sebastian Ghita, fostul deputat PSD care a fugit din tara dupa ce a fost vizat de mai multe dosare de coruptie.Fostul deputat PSD Sebastian Ghita declara in decembrie 2018 la Romania TV ca a facut o plangere penala pe numele lui Kovesi, care a fost reclamata la sectia speciala pentru anchetarea magistratilor.Acuzatia lui Ghita a fost ca Laura Codruta Kovesi i-ar fi cerut, in 2009, sa plateasca avionul pentru aducerea in tara, din Indonezia, a lui Nicolae Popa, condamnat in dosarul FNI.Insa acest caz a fost clasat in 2017 de Parchetul General si lamurit public de Politia Romana. Mai exact, Politia Romana a anuntat ca, pentru aducerea in tara, cu avionul, a lui Nicolae Popa, au fost purtate negocieri cu trei operatori economici de profil, castigand oferta cea mai mica."Procedura a fost derulata de catre structurile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, conform OUG 34/2006, privind achizitiile publice. In cadrul acestor activitati, negocierile au fost purtate cu trei operatori economici de profil, castigand oferta cea mai mica.Semnarea contractului si decontarea acestuia au intrat in sarcina Politiei Romane. Costurile au fost achitate integral de catre institutie, operatorului economic castigator, suma fiind asigurata din bugetul Ministerul Afacerilor Interne", explica Politia Romana, in 2017.. Fostul deputat PSD a fugit din tara la finele anului 2016, chiar inaintea unei audieri la DNA, cu putin timp inainte sa-i expire imunitatea parlamentara.Sebastian Ghita este protagonistul mai multor dosare deschise de DNA. O parte din acestea au ajuns in instanta, iar altele sunt inca in faza de ancheta la DNA.