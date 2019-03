Sectia pentru magistrati, minciuni sfruntate in drumul spre tomberon

in anul 2016, pe rolul parchetelor existau 4.597 de cauze care vizau magistrati, din care doar 94 la sesizare din oficiu, in 2017 au existat 4.034 de dosare privind magistrati cu 77 la sesizare din oficiu, in 2018, pana la predarea dosarelor catre SIIJ, numarul lor total era de 2.321 din care 39 la sesizare din oficiu.

A devenit rapid destul de clar. Sefii sectiei care isi traieste, probabil, ultimele zile de functionare in actuala formula au simtit nevoia sau au primit ordinul sa lanseze niste minciuni majore, care nu numai sa justitifice existenta SIIJ, dar sa si constitutie un nou atac la adresa procurorului general. Doar ca si a minti presupune niste glagore, nu doar sprancene pensate.Cea mai evidenta minciuna a dlui Stan a fost ca infiintarea sectiei ar fi fost apreciata de Comisia de la Venetia. Care Comisie a recomandat ferm tocmai desfiintarea sectiei pe care o considera un pericol la adresa sistemului judiciar. Asociatiile de magistrati au prezentat intr-un comunicat pozitiile contrare infiintarii SIIJ formulate de Comisia de la Venetia, GRECO si MCV.Apoi, dl Stan minte cand spune ca sistemul judiciar ar fost de acord cu infiintarea sectiei. CSM a avizat negativ modificarea legilor justitiei, deci si infiintarea sectiei. Minte cand spune ca SIIJ este sub controlul CSM, care i-ar fi stabilit si competenta. Este sub controlul unui grup restrans din CSM.Dar cea mai perversa minciuna se refera la dosarele magistratilor. Sectia a preluat de la alte structuri de parchet 1.422 de dosare, iar peste 70% au fost inregistrate ca urmare a sesizarii din oficiu, spune dl Stan. Mai mult, aceste dosare deschise prin sesizare din oficiu ar fi avut legatura directa cu sentintele pronuntate de acesti judecatori in civil si penal. Cu alte cuvinte, sugera dl Stan, judecatorii erau pedepsiti si santajati cu dosare pentru a pronunta numai ce vor parchetele.Ce interes poate avea un parchet intr-o sentinta civila e o intrebare cu raspuns dificil. Dar nici nu trebuie sa ne batem capul cu el, pentru ca dl Stan a mintit.De la prima vedere,, dupa cum spune tot dl Stan. Abia de la 1 martie sectia are 5 procurori. Pana acum, acolo erau dna Florea si dl Stan. Cum au putut ei sa verifice si sa dea solutii in 3.000 de dosare?Nu au dat, pentru ca nu au fost 3000.Sa intelegem ca restul pana la 3.000 au fost solutionate in ianuarie si februarie 2019? Noaptea mintii!La fel de mare este, dupa putina documentare,De la 2% la 70% este o diferenta atat de mare incat nici nu intra in discutie vreo eroare de calcul. Cum o eroare de calcul nu poate justifica sa inchizi 3.000 de dosare, desi ai primit doar 1.422.Deci dl Stan a iesit la rupere, ca sa improaste cu minciuni care sa justifice existenta si activitatea SIIJ, aflata intr-un moment atat de prost incat ii anunta sfarsitul. De ce?Generic, pentru ca tot ce face SIIJ confirma cu varf si indesat toate temerile formulate de organisme internationale si interne in privinta infiintarii ei. Se comporta ca un pluton de executie, deschiznd dosare penibile precum cel al Codrutei Kovesi acuzata ca a primit mita extradarea unui condamnat definitiv. O tampenie menita sa blocheze candidatura dnei Kovesi pentru Parchetul european si pe care votul din PE arata ca nimeni de acolo n-a luat-o serios.Dar SIIJ are si anvergura internationala, asa ca le-a deschis dosar si lui Frans Timmermans si Verei Jourova pentru Raportul MCV. Dl Stan spune ca trebuia sa-l deschide cat timp a existat o plangere. Teoretic asa e, desi daca se duce cineva sa-l reclame pe Sfantul Petru pentru ca viscolul i-a rupt acoperisul, ma intreb daca se va deschide dosar.Dar iata ca dosarul Timmermans - Jourova n-a fost clasat imediat, macar pentru lipsa de competenta fiind vorba de oficiali europeni, ci e tinut deschis, iar dl Stan ne anunta ca face verificari. Ceea ce a creat stupoare la Bruxelles si a demonstrat o data in plus ca sectia aceasta e o aberatie.Ceea ce au inteles si magistratii cu experienta, indiferent de tabara din care fac parte.Dl Stan este bine cunoscut in sistem si toti stiu la ce se pot astepta de la el, inclusiv cei in subordinea carora a lucrat, de exemplu dna Haineala. Dl Stan este omul care si-a inregistrat colegii la Inspectia judiciara si a facut din IJ un pluton de executie impotriva delictelor de opinie. Este omul care si-a facut soferul, de care este foarte apropiat, consilier juridic in conditii mai mult decat dubioase, dupa cum scrie chiar luju.ro Dar ceasul ticaie deja pentru SIIJ, care se straduieste sa faca acum cat rau mai poate face pana sa isi gaseasca locul bine meritat, adica la tomberon.