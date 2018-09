Sef din cadrul Fiscului din Timis, retinut pentru luare de mita

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat transmis vineri de Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Timisoara, Lucica Golban, sef al Serviciului de Informatii Fiscale din cadrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Timis, a fost retinuta, joi, sub aspectul savarsirii infractiunii de luare de mita.In ordonanta procurorilor se arata ca la data de 13 septembrie 2018, Lucica Golban "ar fi primit de la reprezentantul unui om de afaceri suma de 3.000 lei pentru ca o cerere de atribuire a codului de inregistrare in scopuri de TVA (document fara de care societatea nu putea sa isi desfasoare activitatea), sa fie admisa si rezolvata cu celeritate, in conditiile in care societatea respectiva figura cu datorii la bugetul de stat in valoare de peste 100.000 lei, neindeplinind conditiile rezolvarii favorabile a cererii.Banii respectivi au fost remisi inculpatei chiar in sediul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Timis, la scurt timp aceasta fiind retinuta de procurorii anticoruptie ".Conform documentului citat, seful din cadrul Fiscului din Timis va fi prezentat Tribunalului Timis cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.