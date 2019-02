Sefa ICCJ: Am avut un vis urat in care m-am intalnit cu impostorul. Sa te fereasca Dumnezeu sa ajunga intr-o pozitie importanta

Ziare.

Tarcea a povestit ca a avut un vis urat cu acest impostor ticalos, neprecizand insa la cine face referire."Am decis sa va impartasesc un vis. Oricat as vrea sa fac abstractie de realitate si sa ma refugiez in varful spiritualizat al unui turn de fildes, simtul practic si instinctul de conservare ma obliga sa observ ce se intampla in jurul nostru.Am constatat cu stupoare ca, din ce in ce mai insidios, se fac simtite in societate un cuvant si un fenomen: impostura. Ma refer la impostura data in vileag. Cum rareori impostura este data in vileag, mi se pare mult mai periculoasa impostura veritabila, nedetectabila.Am avut un vis urat in care m-am intalnit cu impostorul. El se numea in visul meu reformatorul. El este cel care stie ca, daca ar fi urmat regulile, nu i s-ar fi cuvenit niciodata bunurile, privilegiile, pozitia de care se bucura.El se uita in ochii tai cand e vorba de bunuri, privilegii si pozitii, ca si cum ar fi urmat regulile. Era impostorul ticalos, impostorul uraste sincer oamenii corecti. Pentru ca sunt oglinda in care isi vad propria goliciune, cea spirituala si de caracter", a spus Cristina Tarcea.Sefa ICCJ a mai spus ca impostorul lupta pentru dreptate, dar pentru dreptatea lui, crezand ca ea este dreptatea sociala. Mai mult, precizeaza Tarcea, impostorul nu o sa isi plece niciodata privirea asupra celui calcat in picioare in numele luptei pentru dreptatea lui."Impostorul acuza, de regula cu fapte reprobabile pe care le-a facut el. El este ticalos? Nu e nimic, si tu esti ticalos, pentru ca nu se poate sa fii altfel, e inadmisibil sa fii altfel.Ce era impostorul din visul meu? Era cel care lupta pentru dreptate, pentru dreptatea lui, crezand intotdeauna ca dreptatea lui este dreptatea sociala. El nu o sa-si plece niciodata privirea asupra celui calcat in picioare in numele luptei pentru dreptatea lui, chiar daca cel calcat in picioare nu este doar un om, ci poate un sistem sau poate chiar mai mult decat un sistem", a subliniat sefa ICCJ.Potrivit Cristinei Tarcea, daca impostorul ajunge intr-o pozitie importanta, nu va tine cont de ceea ce s-a intamplat inaintea sa: totul incepe de atunci, de la momentul lui."Sa te fereasca Dumnezeu sa ajunga impostorul intr-o pozitie importanta, nimeni, nici tu, nu a facut niciodata nimic, nu s-a intamplat nimic pana nu a marcat el locul si timpul. Si totul incepe de atunci, de la momentul el.Impostorul solitar in visul meu nu ar fi fost chiar atat de periculos daca nu ar fi purtat in el vocatia impostorului paianjen, care isi tese din timp panza de matase, in care isi depune cu mare grija ouale din care vor ecloza la momentul potrivit figuri identice", a subliniat presedintele ICCJ.Cristina Tarcea a atras atentia ca, uneori, visele, chiar si cele mai urate, pot deveni realitate."Am vrut sa va impartasesc si dumneavoastra acest vis, pentru ca se intampla uneori ca visele, chiar si cele mai urate, sa devina realitate, o realitate dominata de impostura, in care legea, morala, bunul simt sunt ele insele o impostura", a conchis sefa ICCJ.