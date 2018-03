Sefa ICCJ: Nicio institutie din sistemul de justitie nu a fost scutita de scandaluri, dezvaluiri, bombe, breaking news-uri

Ziare.

"Vorbind de anul 2017, nu pot sa nu remarc faptul ca Justitia, la fel ca intreaga societate, de altfel, a parcurs o perioada interesanta, un an interesant. Si pentru ca vorbesc de acest an interesant, nu pot sa nu-mi aduc aminte de o veche urare chinezeasca, cu ghilimelele de rigoare, desigur, urare, si anume: 'sa ai parte de un an interesant!'.Si eu cred ca am avut parte cu totii din plin de un an interesant, pentru ca in aceasta perioada nicio institutie din sistemul de justitie nu a fost scutita de scandaluri, dezvaluiri, bombe, breaking news-uri", a spus Cristina Tarcea, potrivit unui comunicat de presa.Sefa Instantei supreme considera ca in spatele acestor evenimente se afla interese ascunse, iar cea mai mare parte a magistratilor isi desfasoara activitatea cu multa onestitate, dar au existat si cazuri care au afectat imaginea Justitiei."Chiar daca stim cu totii ca, la fel de bine cunoastem cu totii ca cea mai mare parte a magistratilor, judecatori si procurori, isi desfasoara activitatea cu multa onestitate, in conditii de anonimat, de decenta si de eficienta. Si, cu toate acestea, nu putem sa ignoram faptul ca in cursul acestui an interesant au existat comportamente care au depasit, uneori cu mult, limitele a ceea ce inseamna deontologie si care au fost de natura a aduce mari prejudicii de incredere si de imagine actului de justitie.Iar ceea ce este mult mai trist in afara acestor comportamente este faptul ca, in loc sa analizam lucid ceea ce s-a intamplat si sa gasim resursele interioare de a ne evalua propriile comportamente si propriile greseli, au fost destui cei, chiar din interiorul sistemului de justitie, care au amplificat ceea ce nu era de amplificat, au ignorat ceea ce nu era de ignorat, sau, si mai grav, au creat noi scandaluri din lucruri insuficient cunoscute sau pur si simplu necunoscute. Si toate acestea au creat scindare", a adaugat Tarcea.In opinia sa, corpul magistratilor nu prea exceleaza prin unitate si "nu a existat un alt an in care acesta sa fie mai lipsit de unitate".Cristina Tarcea a afirmat ca nu stie cat de "iubita sau de urata este Inspectia Judiciara de unii sau de altii", insa ea priveste institutia cu "incredere si speranta"."In aceasta miscare browniana in care toti fac scenarii, isi dau cu parerea, isi expun puncte de vedere despre orice si oriunde, dumneavoastra sunteti cei care aveti abilitati si legale si morale de a aduce echilibru si normalitate. Si este important sa va asumati acest rol pentru ca ceea ce a scapat astazi de sub control va fi mult mai greu de controlat maine si cu efecte greu de prevazut. Iar in calitate de presedinte al unuia dintre completurile de judecata de 5 judecatori ale Inaltei Curti, competent sa solutioneze in materie disciplinara, stiu ca aveti resursa umana pentru a va indeplini si asuma aceasta sarcina.Este adevarat - insuficienta resursa umana si stim cu totii care sunt cauzele. Dar suficient de calificata pentru a raspunde acestei sperante din corpul magistratilor. (...) Imi doresc ca, impreuna, noi toti sa gasim calea spre normalitate. Daca nu o facem noi, nu o sa o mai faca nimeni. Dimpotriva, se va specula orice bresa si orice lipsa de unitate a corpului magistratilor", a mai spus Tarcea.