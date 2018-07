Sefa ICCJ spune ca prima lege a Justitiei promulgata de Iohannis se refera la texte care nu sunt in vigoare: Daca nu se iau masuri, nu va produce efecte

Ziare.

com

"Ieri (luni - n.red.) a intrat in vigoare Legea 304, care nu cuprinde niste dispozitii tranzitorii si sunt foarte curioasa daca se va face ceva in sensul facilitatii intrarii in vigoare a acestor dispozitii legale, atata timp cat aceasta lege face referire la niste texte din modificarile aduse legilor 317 si 303 care nu au intrat inca in vigoare. Dar vad ca nu intereseaza pe nimeni", a subliniat Cristina Tarcea.Intrebata daca aceasta lege, desi intrata in vigoare, nu va produce efecte, sefa instantei supreme a spus: "Daca nu se vor lua masuri organizatorice - indiferent de ce natura - cred ca nu".Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul de promulgare a legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara. Seful statului declara, joi, ca nu mai are nicio cale de atac asupra acestui act normativ si ca este obligat prin Constitutie sa il promulge , dar acest lucru "nu inseamna ca parcursul acestei legi s-a terminat".Una dintre cele mai importante modificari aduse de catre Parlament Legii 304 vizeaza infiintarea unei sectii de investigare a procurorilor si judecatorilor.Duminica, Forumul Judecatorilor din Romania a solicitat Avocatului Poporului "sesizarea imediata" a Curtii Constitutionale asupra modificarilor aduse de Parlament Legii nr. 304/2004 , aratand ca unele dintre masurile legislative sunt contrare recomandarilor Comisiei de la Venetia sau GRECO si pun in pericol insusi parcursul Romaniei ca stat membru al Consiliului Europei.