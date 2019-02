"Sefa Inaltei Curti: Am discutat cu Dorneanu despre completuri pe intuneric. La final, am luat haina lui pe mine"

Va mai aduceti aminte de interesul direct al presedintelui Camerei Deputatilor in organizarea completurilor de 5 judecatori?

Dorneanu nu comenteaza

Actiunea IJ impotriva sefei Inaltei Curti

"Nu a venit momentul declaratiilor, dar va promit ca o sa vina un moment cand o sa vina lucruri interesante. S-a aflat din presa punctul de vedere al Inspectiei Judiciare, ca sa nu plecati cu mana goala, va pun la dispozitie si punctul meu de vedere. Veti afla cu certitudine multe raspunsuri. (...)In afara de faptul ca este un abuz. In ultima vreme tot vorbim despre abuzuri. Trebuie sa ne uitam foarte atent la toate institutiile care comit abuzuri. O sa vedeti de ce apreciez ca a fost un abuz", a declarat sefa Inaltei Curti de Casatie si Justitie, la CSM.Totodata, presedintele ICCJ a precizat ca va face declaratii lamuritoare "la timpul lor"."Doamne, va mai aduceti aminte de declaratiile politice din luna august si septembrie cand la ICCJ se refuza a se aplica legea?De aceea, am spus ca am multe declaratii interesante de facut despre, dar toate la timpul lor", a promis Tarcea.Ulterior, la iesirea de la CSM, Cristina Tarcea a declarat ca a discutat cu presedintele CCR Valer Dorneanu despre completurile de 5 judecatori, subliniind ca intalnirea a avut loc intr-o camera atat de intunecata, incat la final a gresit si a plecat cu haina lui."Cu domnul Valer Dorneanu am discutat despre completurile de 5 judecatori, la foarte scurt timp dupa ce s-a pronuntat decizia prin care s-a constatat conflictul juridic de constitutionalitate, singurul lucru pe care pot sa vi-l spun acum este ca a fost o discutie in care am fost pusa sa-mi tin telefonul in anticamera, iar discutia s-a purtat pe intuneric, atat de intuneric incat la final am luat haina domnului Dorneanu pe mine", a relatat sefa Inaltei Curti.Magistratul nu a inteles de ce discutia s-a derulat in aceste conditii.Intrebata de voia presedintele CCR, Cristina Tarcea a spus: "O justificare a deciziei CCR pronuntata pe completurile de 5 judecatori".Seful CCR refuza sa comenteze afirmatiile sefei ICCJ."Singura declaratie pe care o am de facut este cuprinsa in decizia Curtii cu privire la completurile de 5 judecatori. Eu nu comentez declaratiile unora sau altora, mai ales cand este vorba despre o persoana publica, respectabila.Eu comentez ce am spus eu. (...) Fiecare comenteaza si este raspunzator de comentariile pe care le face. Alte comentarii nu am de facut. Nu comentez declaratiile unor oameni publici, mai ales cand este vorba despre personalitati pe care eu le si respect", a declarat Valer Dorneanu pentru HotNews.ro.Sectia pentru judecatori a CSM a discutat, miercuri, actiunea disciplinara exercitata in decembrie 2018 de Inspectia Judiciara pe numele Cristinei Tarcea. Actiunea a fost exercitata deoarece presedintele instantei supreme a refuzat nejustificat indeplinirea unei indatoriri de serviciu si pentru nerespectarea dispozitiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor.Urmatorul termen in cazul actiunii disciplinare este inIn cazul in care Sectia pentru judecatori a CSM va decide ca Tarcea sa fie sanctionata, chiar si cu un avertisment, aceasta isi va pierde functia de presedinte al ICCJ.