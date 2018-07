Sefa Inaltei Curti le da replica lui Dragnea si Toader: Daca asta inseamna politica, atunci fac politica!

Ziare.

Reactia ministrului Justitiei a venit dupa ce sefa ICCJ a afirmat despre revocarea lui Kovesi de la conducerea DNA ca nu este normal sa porneasca din mediul politic."Cu doua zile inainte de odiosul interviu, Inspectia Judiciara a solicitat tuturor instantelor din tara, inclusiv ICCJ, sa prezinte situatia hotararilor restante. Sa inteleg de aici ca Inspectia Judiciara a facut presiuni asupra judecatorilor? Exact acelasi lucru l-am facut si eu", a declarat Cristina Tarcea, care a fost acuzata de presiuni asupra magistratilor dupa ce a spus intr-un interviu pentru Realitatea TV ca le-a dat termen acestora ca pana la 1 septembrie sa motiveze toate deciziile Intrebata daca este tinta ministrului Justitiei, sefa ICCJ a raspuns: "Nu cred ca se coboara pana la nivelul meu, sub nicio forma".De asemenea, chestionata daca intentia sa a fost de a-l critica pe Tudorel Toader, intrucat asta "acuza el", Tarcea a precizat ca nu poate comenta cine ce intelege din intentia ei."Stiti, acum nu pot eu sa comentez cine si cat intelege sau cat poate sa inteleaga intentia mea, adica sa-mi exprim cu sinceritate crezul ca intotdeauna factorul politic trebuie sa se tina departe de autoritatea judecatoreasca. Si daca asta inseamna politica, atunci fac politica!", a subliniat presedintele Inalte Curti.Declaratiile sefei ICCJ vin in contextul in care Tudorel Toader a criticat-o voalat, dupa ce Tarcea a spus in cadrul unui interviu acordat Realitatea TV ca nu i s-a parut normal nici ca ministrul Justitiei sa sesizeze CCR in cazul Kovesi si nici sa se ridice probleme de suspendare a presedintelui tarii."Sa intelegem ca este normal ca un judecator de rang inalt sa faca politica? Sa intelegem ca nu este normal ca un ministru sa critice un judecator, dar este normal ca un judecator sa critice un ministru?", a scris pe Facebook Tudorel Toader.La randul sau, liderul PSD Liviu Dragnea, s-a declarat "socat" de afirmatiile presedintelui instantei supreme, care in acelasi interviu a anuntat ca le-a dat termen judecatorilor pana la 1 septembrie pentru a motiva toate deciziile.Presedintele Camerei Deputatilor a sustinut ca Tarcea "a spus-o cu subiect si predicat ca se face presiune sa se faca motivarea mai repede, sa se faca procesul mai repede" si ca este o presiune clara asupra judecatorilor in dosarul sau, in care a fost condamnat in prima instanta la trei ani si jumatate de inchisoare."Am vazut-o pe doamna Tarcea, presedinta Curtii Supreme. Pentru mine a fost mai mult decat socant sa citesc si ulterior sa urmaresc ce a spus cu presiune clara asupra judecatorilor. A spus-o cu subiect si predicat ca se face presiune sa se faca motivarea mai repede, sa se faca presiune sa se faca procesul mai repede si ca acum sunt in cautare de judecatori sa se gaseasca minim trei din cinci", a declarat Liviu Dragnea, duminica seara, la Romania TV.Reactiile au venit dupa ce presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a facut mai multe declaratii privind situatia din Justitie "Nu mi se pare normal ca initiativa revocarii sa porneasca din mediul politic, nu mi se pare normal ca un ministru al Justitiei sa sesizeze Curtea Constitutionala pe un aspect pana la urma comun al revocarii unui procuror-sef, nu mi se pare normal ca acelasi aspect sa ridice probleme de suspendare a presedintelui tarii. Este inadmisibil de politizat acest aspect si nu mi-as mai dori sa se intample", a declarat Cristina Tarcea.