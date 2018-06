"Sefa Inaltei Curti sesizeaza CSAT: Se fac presiuni asupra Justitiei cand trebuie sa se pronunte solutii grele. E o paranoia generala in societate"

Tarcea, reactie dura in CSM

Cred ca este momentul sa terminam cu aceste afirmatii defaimatoare lipsite de orice suport legal, iar cei care le fac sa suporte consecintele

Inalta Curte a solicitat desecretizarea

Toader: Protocoalele urmeaza sa fie desecretizate

Terhes, reactie pe Facebook

Ziare.

com

La plecare din sediul CSM, Tarcea a arata ca nu vrea sa comenteze decizia CCR, privind revocarea Laurei Codruta Kovesu, deoarece subiectul ar fi unul politizat. Ea a aratat ca deciziile CCR si ale instantelor de judecata trebuie respectate.Tarcea a repetat ca exista o presiune pe magistratii Inaltei Curti, care judeca in prezent dosare mediatizate. "Daca ma uit la toate luarile de pozitie in ultima perioada, da. A existat o presiune asupra judecatorilor Inaltei Curti. Justitie nu se face nici la televizor, nici in strada, ci in instantele de judecata", a declarat Tarcea.Tarcea a anuntat, joi, in plenul CSM, ca a primit si ea o sesizare de la Cristian Terhes, presedintele Romanian Community Coalition, in care este acuzata ca ar fi participat la intalniri in case conspirative ale SRI si ca acestea sunt de notorietate pentru magistrati."Nu stiu daca veti da curs acestei cereri, care in conditii normale ar trebui ignorata. Pentru ca sunt numai simple afirmatii generale, fara a se indica niciun indiciu, niciun element de complezenta.vreau sa va informez cu privire la faptul ca voi sesiza personal in cursul zilei de astazi CSAT, in ceea ce priveste afirmatiile referitoare la dispozitiile articolelor 5 si 7 din Legea 303/2004 si, de asemenea, voi sesiza Inspectia Judiciara cu privire la acele afirmatii.," a acuzat Tarcea.Sefa Inaltei Curti a aratat ca, in Drept, cine face o afirmatie trebuie sa o demonstreze:"Noi nu suntem intr-o societate normala.Cum se pot aduce umbre asupra actului de justitie: prin calomnierea anumitor persoane. Repet, putin imi pasa de imaginea mea,si asupra imaginii judecatorilor, iar eu imi asum riscul, demersul de a sesiza personal CSAT si Inspectia Judiciara, indiferent de ceea ce veti face dumneavoastra".Tarcea a sustinut ca nu a fost la case conspirative, asa cum este acuzata:"Va spun ca nu am fost in casele de protocol si ca toate relatiile Inaltei Curti cu orice fel de institutii au fost pur interinstitutionale si pur in limita dispozitiilor legale"."Repet, nu este vorba de decredibilizarea mea ca persoana, eu sunt convinsa ca are legatura cu situatia protocoalelor, in acest context, ma intreb de ce a durat atat de mult procedura de desecretizare a protocolului incheieat intre ICCJ, PG si SRI. Ma intreb de ce, apropos de manipulare, s-a rostogolit de anumite persoane, in spatiul public, ideea ca Inalta Curte se opune la desecretizare, desi ICCJ a solicitat desecretizarea. Cred ca toate aceste lucruri trebuie lamurite. Eu am toata documentatia", a mai aratat presedintele ICCJ.Procurorul general, Augustin Lazar, a adaugat ca "Parchetul General sustine aceasta desecretizare".Unul dintre membrii CSM arata ca desecretizarea protocoalelor tine de SRI.Unul alt membru CSM spune ca este de ajuns ca Tarcea sa declare explicit ca nu a fost in casele de protocol ale SRI. Sefa Inaltei Curti subliniaza pentru a elimina orice dubiu: "nu am fost intr-o casa de protocol a SRI".Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, prezent la sedinta CSM, si-a exprimat speranta ca orice intalnire care ar fi avut loc intre persoane cu functii de conducere din sistemul judiciar si reprezentanti ai altor institutii s-a desfasurat in cadru legal."Sa nu excludem ca astfel de afirmatii sa fie formulate si la adresa mea, si la adresa oricaruia. Eu apreciez raspunsul doamnei presedinta si subliniez ceea ce domnia sa a afirmat si ceea ce imi place sa cred, ca intrevederile pe care fiecare dintre noi le-a avut, daca le-a avut, s-au desfasurat in baza legii, si nu in baza eventualelor protocoale care au fost sau care urmeaza a fi desecretizate", a spus Tudorel Toader.Pastorul Chris Terhes a reactionat pe Facebook dupa declaratiile facute de Tarcea."Am ascultat sedinta plenului CSM de azi, care a inceput cu cererea pe care am trimis-o Consiliului sa o intrebe pe presedinta ICCJ, doamna judecator Cristina Tarcea, daca a fost in vilele de protocol ale SRI.Desi initial a evitat sa spuna daca a fost ori ba, a spus ca va sesiza CSAT si Inspectia Judiciara cu privire la cererea trimisa.Ulterior, in urma intrebarilor directe ale colegilor, doamna judecator Tarcea a negat ca a fost in vilele de protocol a SRI (sic!) si a spus ca a avut relatiicu SRI.Surprinzator, judecatoarea Chis din CSM, care asociaza orice critica si expunere a neregulilor din Justitie cu "atac" la independenta Justitiei, a spus ca sa nu fie sesizata Inspectia Judiciara. Cam pe aceeasi linie a fost si judecatorul Bogdan Mateescu.Sa fie sesizata Inspectia Judiciara si asteptam cu interes citatia pentru a cere probe. Un alt lucru important reusit, in urma cererii pe care am trimis-o la CSM, e ca si procurorul general Augustin Lazar a spus ca e de acord cu desecretizarea protocolului ICCJ-SRI-PG. SRI a initiat procedura de declasificare, ICCJ a zis ca e de acord, iar acum a spus si PG ca e de acord. Deci haideti cu protocolul!", a scris pe Facebook Cris Terhes.