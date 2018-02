Seful DIICOT: Atacurile impotriva procurorilor vulnerabilizeaza statul roman

Ziare.

"Avem nevoie de mai multa coordonare si cooperare la nivelul intregului sistem national de combatere a criminalitatii organizate. Evident, eforturile noastre de consolidare a capacitatii de combatere a criminalitatii organizateLegat de acest subiect, am incercat constant sa ne exprimam pozitiile si punctele de vedere cu privire la marea dezbatere a anului 2017, Legile Justitiei, printr-o expresie strict in limita prerogativelor noastre legale", a declarat Daniel Horodniceanu, la prezentarea bilantului DIICOT pe anul 2017.Procurorul sef al DIICOT a precizat ca atacurile la adresa Ministerului Public nu fac decat sa subrezeasca sistemul judiciar si sa vulnerabilizeze statul roman."Ceea ce nu trebuie sa se intample este generalizarea criticii la o parte sau la intregul sistem judiciar.. La fel ca in orice alt domeniu,", a mai spus Daniel Horodniceanu.Horodniceanu a adaugat ca propunerile de modificare a Legilor Justitiei ar putea deveni o "stirbire" a independentei procurorului."Este adevarat ca, pe de o parte, am strans din dinti, iar pe de alta parte am refuzat compromisuri pentru a putea ramane in acest cadru, pentru ca provocarile au fost uriase. Este un efort sa reusesti sa ramai in limita despre care va vorbesc, atunci cand intelegi,, a exercitiului de urmarire penala", a subliniat procurorul sef al DIICOT.