Seful DIICOT, despre dosarul sau de la DNA: Lucrurile simple se exagereaza. Fiecare om poate avea la un moment dat un dosar penal

"La lucrurile simple se adauga o dimensiune exagerata. Ce am declarat ieri pot sa declar in fiecare zi. Fiecare om, asa cum am spus, poate avea la un moment dat un dosar penal oriunde. Oricine in tara asta poate face un denunt impotriva oricui cu conditia ca, daca lucrurile nu sunt adevarate, sa poata sa raspunda pentru ceea ce a facut", a declarat Daniel Horodoniceanu.El a spus ca nu a discutat cu Laura Codruta Kovesi miercuri, inainte de prezentarea bilantului, despre acest dosar.In spatiul public au aparut informatii potrivit carora ar fi fost vizat de o ancheta a DNA privind modul in care s-au luat mai multe decizii in dosarul in care a fost cercetat omul de afaceri Gruia Stoica, in 2006, cand Horodniceanu conducea DIICOT Iasi. Acest dosar ar fi fost clasat, intre timp.Daniel Horodniceanu a declarat, marti, intrebat despre aceste informatii, ca a cerut DNA sa studieze acest dosar, el spunand ca ar fi fost normal sa fie anuntat."Da. Am facut o solicitare de studiu al dosarului si, dupa ce o sa ma lamuresc eu, o sa pot lamuri si pe altcineva", a declarat Horodniceanu, la sediul Ministerului Justitiei.De asemenea, intrebat de jurnalisti daca era normal sa fie anuntat si daca asteapta o explicatie mai ampla, seful DIICOT a spus: "Da, era normal sa fiu anuntat. (...) Intai am sa verific ce cuprinde acel dosar si apoi vom discuta".