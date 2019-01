Semnal de alarma: Judecatorul emite verdicte sub presiunea unor factori pe care nu ii mai poate controla Interviu II

Cum apreciati inceputul destul de zgomotos al activitatii sectiei pentru anchetarea magistratilor?

Se vorbeste despre o justitie abuziva, despre cazurile Ploiesti, mai recent Oradea. Sunt simptomele unei justitii abuzive?

Ca judecator, va simtiti profesional in siguranta, independenta dvs e garantata?

Nu ar trebui ca magistratii sa fie imuni la asemenea presiuni?

Corpul judecatorilor a ajuns la acel nivel de maturitate incat sa lupte pentru propria independenta?

Statul de drept din Romania e in pericol?

Care ar fi solutia de iesire in evidentul impas, macar de incredere, in care ne aflam?

In cea de-a doua parte a interviului acordat, judecatorul Ciprian Coada a atras atentia si ca mentinerea prestigiului Justitiei nu se poate face prin camuflarea unor probleme interne.Judecatorul Ciprian Coada este absolvent al Facultatii de Drept, al Institutului National al Magistraturii si al Departamentului International al Scolii de Magistratura din Franta.- Infiintarea sectiei pentru anchetarea magistratilor arunca o doza de neincredere in aparatul judiciar.- Este greu de crezut ca actele de hartuire ale unor colegi judecatori si procurori nu se vor accentua.- Cazurile mediatizate recent nu sunt simptome ale unei justitii abuzive.- Tehnici de influentare a opiniei publice, care pana nu demult erau infierate in spatiul public, sunt perpetuate, chiar extinse la alte tipuri de cauze si perfectionate.- Protectia efectiva a independentei Justitiei nu poate fi una reala, cata vreme actiunile de dezinformare publica si cele de discreditare mediatica a unor magistrati nu sunt descurajate prin sanctiuni pecuniare sau alte instrumente de civil sau penal- Nu putem spera la o justitie mai buna, in conditiile in care obligatia de rezerva functioneaza ca o scuza de inactivitate si nici la o reforma reala a Justitiei din Romania, in masura in care curajul de a spune adevarul se manifesta doar la nivel individual.- Oamenii din interiorul Justitiei sa aiba curajul de a vorbi despre propriile probleme, iar cei care nu au avut capacitatea de a reforma Justitia sa incerce sa faca pasul inapoi.Citeste si prima parte a interviului - Un judecator vorbeste despre efectele grave ale Ordonantei Toader. Cum au influentat sentintele protocoalele si completurile de 5? Infiintarea acestei structuri arunca o doza de neincredere in aparatul judiciar, contribuind la falsa perceptie ca Justitia se confrunta cu o grava problema de integritate interna, magistratii neputandu-si explica nici motivele pentru care, in considerarea principiului egalitatii de tratament, asemenea structuri nu au fost infiintate si cu privire la alte categorii de demnitari sau functionari sau cu privire la fapte asociate unor fenomene infractionale de mare amploare, cum sunt evaziunea fiscala, criminalitatea transfrontaliera si altele.Criticabil este si faptul ca acestei sectii speciale ii revine o competenta exclusiva, determinata si de faptul ca aceasta functioneaza doar la nivel central, lucru de natura sa accentueze perceptia potrivit careia scopul urmarit de legiuitor va fi deturnat prin orice ancheta ce va presupune deplasarea unui magistrat la sediul institutiei, chiar si pentru o simpla audiere.Mai mult, competenta acestei sectii va putea fi deturnata si ea prin simpla indicare a unui magistrat drept participant la comiterea unei fapte penale atribuite prin lege in competenta altui organ judiciar, iar resursele umane si logistice limitate vor ingreuna sau vor face aproape imposibila descoperirea unor fapte date in competenta sectiei, chiar si in cauzele cu un grad redus de complexitate.De aceea, neajunsurile generate de conditiile reduse de vechime privind accederea in cadrul DNA ar fi trebuit corectate, astfel incat sa se asigure selectarea unor persoane cu o mai mare experienta in cadrul serviciilor teritoriale ale directiei, dar si mentinerea parametrilor de operativitate la nivel local, concentrarea intregii activitati la nivel central facand ca aceasta noua institutie sa nu functioneze la standardele calitative dorite.Ceea ce este demn de luat in seama de catre factorii de decizie este faptul caEste greu de crezut ca actele de hartuire ale unor colegi judecatori si procurori nu se vor accentua, atata vreme cat ele nu au fost descurajate nici pana in prezent.In fine, un aspect care merita punctat este cel referitor la modalitatea de desemnare a procurorilor din cadrul sectiei. Desi modificarile la Legile Justitiei consacra in mod expres principiul separatiei carierelor judiciare,si care naste serioase semne de intrebare asupra unor principii de logica legislativa.De vreme ce lucrurile se petrec de o alta maniera decat cea consacrata la nivel principial in Legea nr.303/2004, este normal ca in randul magistratilor sa se manifeste ingrijorare cu privire la scopurile ce au stat la baza infiintarii acestei structuri.Cazurile mediatizate recent nu sunt simptome ale unei justitii abuzive, pentru ca astfel de conduite trebuie analizate in mod individual si potrivit contextului in care au avut loc.Mai mult,, independenta si capacitatea lui de raspunde multiplelor provocari cu care se confrunta.De asemenea, aceste cazuri trebuie tratate cu toata seriozitatea, fara o mediatizare excesiva, cu respectarea prezumtiei de nevinovatie de care orice persoana se bucura in cadrul unei anchete penale sau disciplinare si prin prevenirea oricaror scurgeri de informatii ce ar rezulta de pe urma acestor cercetari.Pentru multi dintre noi este ingrijorator si faptul cala alte tipuri de cauze si perfectionate in virtutea unor legaturi de ordin personal, pe care unii formatori de opinie le-au dezvoltat de-a lungul timpului, fara ca cei raspunzatori de aceste situatii sa poarte o minima raspundere.Astfel, se incurajeaza un mod de lucru indelung criticat chiar de catre cei care in prezent il utilizeaza si prin care ajunge la defaimarea publica a unor persoane, chiar mai devreme de formularea oficiala a unei acuzatii sau a unui verdict.In Romaniaisi spune cuvantul in orice materie si cu atat mai mult in materie penala, domeniu in care schimbarile intempestive de legislatie pot invalida o serie de decizii si pot conduce invariabil la antrenarea unor forme de raspundere juridica mult mai severe si greu de contracarat.In acest context, cu atat mai dificila este misiunea judecatorului, care, confruntat fiind cu o crestere constanta a volumului de activitate si cu o continua diversificare a cauzelor pe care este chemat a le solutiona, emite verdicte sub presiunea unor factori pe care nu ii mai poate controla, fara a beneficia de timpul necesar pregatirii profesionale si studiului complet al dosarelor.la adresa activitatii magistratilor, din cauza tendintei tot mai vizibile de distorsionare a realitatilor obiective si posibilitatilor de propagare rapida a unor informatii menite sa dezinformeze si sa mentina in atentia publicului o perceptie demult inoculata, referitoare la caracterul abuziv al infaptuirii justitiei, pe baza unor experimente aplicate in alte state.Trist este faptul ca, pe fondul unor framantari sociale sesizate la nivel global si care afecteaza modul de infaptuire a actului de justitie,Ca dovada, mecanismele de aparare a independentei Justitiei nu au fost activate ca urmare a unor interventii din partea CSM, ci in urma unor cereri de aparare a reputatiei profesionale formulate de asociatii ale judecatorilor si procurorilor, fapt care nu poate induce decat nemultumire in randul magistratilor.Situatia de care vorbim este consecinta faptului ca sistemul judiciar duce lipsa de comunicatori, dar si de o strategie de comunicare cu adevarat eficienta. Fireste ca majoritatea magistratilor resping ideea de telejustitie, insa in probleme cu adevarat importante nu este firesc ca reprezentarea sistemului judiciar in relatia cu mass-media sa fie asigurata de anumiti magistrati, care actioneaza, fie cu titlu individual, fie in calitatea lor de membri ai unor asociatii profesionale, in timp ce CSM, in calitate de garant al independentei Justitiei, ramane in continuare tributar al unei obligatii de rezerva.Nici, fiiind evident ca, fara o legislatie care sa protejeze Justitia si care sa descurajeze raspandirea de informatii false, prestigiul si autoritatea statului risca sa fie erodate in ansamblu si pana la urma sa dispara.Fireste, ca in calitatea sa de gardian al dreptului, judecatorul nu ar trebui sa fie in vreun influentat de factorii de presiune, insa acesta este un deziderat mai greu de atins pe termen lung, deoarece, astfel incat, intr-un moment de varf al carierei lor, nu putini judecatori prefera sa se retraga din activitate.In sfarsit, independenta magistratilor nu poate fi una efectiva atata vreme cat asigurarea de risc profesional nu functioneaza, iar acolo unde ea functioneaza, acest fapt se datoreaza contributiei individuale a magistratului, fara ca statul roman, in calitatea sa de beneficiar al taxelor de timbru si prestator al unui serviciu public, sa manifeste o minima diligenta, prin instituirea unui sistem unitar de asigurare profesionala, cu adevarat eficient.Fara indoiala, corpul judecatorilor a ajuns la un nivel de maturitate care sa ii permita sa lupte pentru propria independenta, dovada fiind si luarile de pozitie prin care modificarile la Legile Justitiei au fost in marea lor majoritate respinse.Este insa nevoie ca aceasta independenta sa fie afirmata nu doar la nivel declarativ, ci si prin actiuni concrete mai ferme, prin care intreg corpul judecatorilor sa atraga atentia asupra pericolelor care ameninta statului de drept si societatea romaneasca.a facut, din pacate, ca in ultimii ani aceasta solidaritate sa nu se manifeste atat de pregnant in cazul evenimentelor legislative ce ameninta statutul magistratului, dovada fiind si faptul ca la nivelul asociatiilor profesionale nici nu a existat, in principiu, o viziune comuna asupra reformei in Justitie., prin intermediul anumitor voci, si nu la unison, asa cum intreaga societate civila din Romania sunt convins sa isi doreste, inclusiv printr-un angajament mult mai ferm din partea conducatorilor de instante si parchete.In Romania, statul de drept pare a fi intr-un real pericol, din cauzaFaptul ca, mai ales prin compromiterea directa sau indirecta a luptei anticoruptie, justifica temerea ca cele mai multe dintre interventiile legislative adoptate reprezinta un proces involutiv, asociat cu o tentativa de restauratie a unor mecanisme aflate in afara regulilor statului de drept.Din perspectiva bunei functionari a Justitiei, se mai constata, statul roman, contrar practicilor europene in domeniu, multumindu-se cu o serie de masuri legislative ce vin mai degraba in intampinarea intereselor persoanelor intrate in conflict cu legea penala si care, pe termen mediu si lung, reprezinta o prima de incurajare in incalcarea legii, cu ignorarea functiilor de preventie si exemplaritate ale pedepselor.Pe langacu toate ca acestea din urma, potrivit Constitutiei, fac parte din dreptul intern.incepand cu cele diplomatice si terminand cu cele specifice cooperarii judiciare internationale.In sfarsit, multiple elemente de impredictibilitate afecteaza chiar siguranta pe plan intern a tarii noastre, relatiile cu alte state si mediul de afaceri, dintr-un pol de stabilitate in estul Europei, Romania putand deveni un exemplu negativ chiar pentru vecinii din jur si nu numai.Lipsa de incredere in Justitie este intr-un fel justificata, pentru cadestinul oricarei tari fiind determinat si de prestatia in timp a Justitiei ca putere in stat.Aceasta situatie se datoreaza lipsei de sinceritate si refuzului de a ne debarasa de o serie de mentalitati ale trecutului, care ne impiedica sa evoluam ca sistem.Cel mai important este ca pe calea unui dialog sincer multe din asperitatile create de-a lungul timpului sa fie depasite, dar nu printr-o solutie de compromis, ci prin solutii viabile la toate problemele cu care Justitia din Romania se confrunta.Pentru asta este insa nevoie de doua lucruri: in primul rand, ca, fara teama unor eventuale sanctiuni, iar in al doilea rand ca, asa cum si predecesorii lor au facut-o la momentul potrivit.Intr-adevar,pentru ca, in caz contrar, odata descoperite, aceste slabiciuni vor fi invocate oricand ca pretext de catre cei care doresc sa imixtioneze cu actul de justitie, pentru a-i submina independenta.O adevarata reforma presupune oameni noi la vremuri noi si nu perpetuarea unor mentalitati si comportamente care pun sub semnul intrebarii viitorul Romaniei ca tara.De aceea, singura sansa reala de mentinere a Romaniei intr-o Europa unita si in coordonatele statului de drept o reprezinta consolidarea unei justitii independente, impartiale si functionale, care sa fie sprijinita de intreaga societate romaneasca si toate institutiile atasate valorilor supreme ocrotite prin Constitutia Romaniei.