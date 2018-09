Senatul a adoptat tacit modificari la Codul penal propuse de deputatul PSD Catalin Radulescu

Ziare.

com

Astfel, a trecut de Senat fara a fi dezbatuta macar propunerea deputatului PSD Catalin Radulescu, prin care sunt reduse termenele de prescriptie a raspunderii penale.Radulescu propune urmatoarele termene de prescriptie la articolul 154 din proiectul legislativ: "6 ani cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depaseste 10 ani, 4 ani cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii mai mare de un an, dar care nu depaseste 5 ani, 2 ani cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii care nu depaseste un an sau amenda".In forma in vigoare, termenele de prescriptie a raspunderii penale sunt: "8 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depaseste 10 ani; 5 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii mai mare de un an dar care nu depaseste 5 ani; 3 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii care nu depaseste un an sau amenda".De asemenea, un alt amendament este adus articolului 183, care prevede ca "prin consecinte deosebit de grave se intelege o paguba materiala mai mare de 4.000.000 de lei", in forma in vigoare suma fiind de 2.000.000 de lei.O alta propunere legislativa adoptata de senatori in mod tacit prevede modificarea articolelor 218 si 219 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal."Raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o persoana, savarsita prin constrangere, punere in imposibilitate de a se apara ori de a-si exprima vointa sau profitand de aceasta stare, se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. Pedeapsa este detentiune pe viata sau inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi atunci cand: victima se afla in ingrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul faptuitorului, victima este ruda in linie directa, frate sau sora, victima nu a implinit varsta de 16 ani, fapta a fost comisa in scopul procedurii de materiale pornografice, fapta a avut ca urmare vatamare corporala, fapta a fost savarsita de doua sau mai multe persoane impreuna", prevede articolul 218 din proiectul legislativ.De asemenea, initiativa prevede ca daca fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este inchisoarea pe viata si interzicerea unor drepturi.In legea in vigoare, articolul 218 arata ca raportul sexual cu o persoana savarsit prin modalitatile mentionate mai sus se pedepseste de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.Initiatorul proiectului, deputatul PSD, Tudor Ciuhodaru, sustine in expunerea de motive ca proiectul legislativ prevede inasprirea pedepselor pentru viol, avand drept obiectiv scaderea numarului acestor infractiuni si protectia victimelor.O alta propunere adoptata tacit de Senat prevede combaterea si prevenirea actelor cu caracter pedofil si a infractiunilor contra libertatii si integritatii sexuale ale persoanelor.Cele opt proiecte de lege adoptate tacit de Senat urmeaza sa fie dezbatute si votate in Camera Deputatilor, in calitate de for decizional.