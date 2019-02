Senatul Universitatii din Bucuresti trebuie sa decida daca notarul condamnat mai poate preda studentilor la Drept

Alte plangeri pe numele lui Aurel Jean Andrei

Reamintim cain dosarul Mazare la doi ani de inchisoare cu suspendare "pentru comiterea infractiunii de", termenul de incercare dispus de instanta in cazul sau fiind de 4 ani, conform minutei sedintei de judecata din data de 7 februarie 2019 Notarul a mai fost acuzat in acest dosar si de, insa pentru aceste infractiuni a intervenit intre timp prescriptia raspunderii penale, procesul incepand in urma cu peste 10 ani, dar fiind indelung tergiversat. Aurel Jean Andrei este lector universitar la Facultatea de Drept, Departamentul de drept public, de la Universitatea din Bucuresti, iarprevede la art. 21 si 22 ca membrii personalului didactic si de cercetare isi pierd calitatea de membru al comunitatii universitare in cazul in care care au fost "".a Universitatii din Bucuresti a analizat cazul Andrei in sedinta de miercuri, 14 februarie, se arata intr-un comunicat de presa, dupa cea cerut mai multe informatii."In urma dezbaterilor care au avut loc cu acest prilej,", se arata in comunicatul Facultatii de Drept.In plus, decanul Facultatii de Drept, Flavius Baias, ne-a confirmat ca au mai existat doar doua cazuri similare, in care unor profesori condamnati definitiv li s-a incheiat contractul de munca: Adrian Nastase si Dan Sova.La randul sau,a precizat, tot intr-un comunicat de presa remis vineri, ca "a luat act de pozitia Facultatii de Drept in ceea ce priveste situatia domnului lector univ. dr. Aurel-Jean Andrei"."Precizam camai sus indicat. Nu in ultimul rand, mentionam cadin cadrul universitatii, in masura sa analizeze si sa solutioneze abaterile de la etica universitara", se mai arata in comunicatul citat.Joi, chiar in ziua in care Consiliul Facultatii de Drept discuta cazul sau, Jean Aurel Andrei a participat impreuna cu alti condamnati, printre care si Adrian Severin, la o intalnire cu, Victor Ciorbea, caruia i s-a cerut sa adopte o pozitie cu privire la completurile de judecatori.Nu este prima oara cand Universitatea din Bucuresti este solicitata sa ia o decizie cu privire la Aurel Jean Andrei.In urma cu un an, judecatorul Camelia Bogdan a sesizat CSM si Consiliul de etica al Universitatii Bucuresti cerand apararea reputatiei si integritatii sistemului judiciar dupa ce Aurel Jean Andrei a postat pe Facebook un text in care sustinea ca lupta anticoruptie "in realitate, nu exista si nu a existat niciodata, este doar" si ca "nu poti vorbi de lupta impotriva coruptiei intr-un sistem de esenta caruia si la baza caruia se afla coruptia, hotia, raptul", conform Stiri pe Surse Era a doua sesizare pe care Camelia Bogdan o facea pe numele "a dobandit drept de folosinta a terenurilor si cladirilor Institutului de Chimie Alimentara (ICA) ", mai scriau atunci jurnalistii de la Stiri pe Surse.Si, a comentat, intr-o postare pe Facebook, cazul cadrului didactic universitar Aurel Jean Andrei."Acest personaj a purtat un razboi personal cu Justitia romana inca de cand a inceput ancheta.Unii magistrati, pe Facebook, am fost agresati in mod constant de acest personaj. Noi stiam ca a fost cercetat in cel putin doua dosare,stiam de legaturile lui politice, dar am tacut. Nu i-am raspuns niciodata la agresiunile publice, cel putin nu in public si nu la acelasi nivel.Acum justitia a triumfat. Hotararea lui de condamnare este definitiva si spune adevarul. Sunt convins ca respectul lui fata de justitie nu va creste, chit ca i s-au prescris o seama de fapte (din cauza ca procesul a durat prea mult, peste 10 ani), chit ca a primit pedeapsa cu suspendare. Personajul este un infractor si probabil va poza in 'victima' a 'statului paralel'.Dar. Insa imaginea justitiei batjocorita ani de-a randul de el a avut de suferit.Si nu este singurul cadru didactic care face asta. Mai sunt astfel de personaje care otravesc spatiul academic cu lupta lor personala cu sistemul in care an de an ajung oameni scoliti chiar de ei.Reforma invatamantului juridic lipseste cu desavarsire", a scris judecatorul Cristi Danilet.La randul sau,, a facut o serie de dezvaluri pe Facebook, spunand, la finalul postarii, ca se asteapta ca "", iar "cei din conducerea Uniunii Nationale a notarilor sa ii retraga dreptul de a profesa pana la momentul reabilitarii".