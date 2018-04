Sesizarea Comisiei de la Venetia pe Legile Justitiei s-a decis in unanimitate la Consiliul Europei. Ce urmeaza si cand am putea avea o opinie de la expertii internationali

Care au fost pozitiile exprimate de reprezentantii statului roman

Stadiul actual al Legilor Justitiei

Victoria politica obtinuta de PNL la Strasbourg este cu atat mai importanta cu cat liderii PSD-ALDE din Parlamentul de la Bucuresti, dar si Ministerul Justitiei condus de Tudorel Toader (reprezentantul Romaniei in Comisia de la Venetia) au refuzat constant, in ciuda solicitarilor publice, sa ceara opinia expertilor din acest organism international unanim recunoscut pentru profesionalismul sau."Decizia in cadrul comisiei de monitorizare: cea legata de statutul judecatorilor si procurorilor, cea legata de organizarea sistemului de justitie si cea privind functionarea Consiliului Superior al Magistraturii", a declarat pentru, cel care a fost desemnat de Opozitia de la Bucuresti sa ceara si sa obtina, cu argumente, consultarea Comisiei de la Venetia.Intrebat ce urmeaza, Ionut Stroe a punctat pasii procedurali."Comisia de monitorizare a APCE va redacta o scrisoare oficiala adresata Comisiei de la Venetia solicitandu-i sa elaboreze o opinie pe aceste trei legi. Conform procedurilor, va urma o vizita a reprezentantilor CV in Romania, pentru documentare, si adoptarea unei decizii in cadrul plenului CV in legatura cu opinia respectiva.Eu stiu ca au plen in luna iunie.", a explicat deputatul PNL.Ionut Stroe a fost cel care a vorbit din partea Opozitiei de la Bucuresti, aducand argumente in favoarea consultarii Comisiei de la Venetia."Am inceput cu concluzia, aceea ca in Romania este nevoie de expertiza internationala si Comisia de la Venetia este un organism international cu expertiza si credibilitate, care nu poate decat sa ajute, sa sprijine, sa ofere suportul necesar adoptarii unei legislatii corecte, transparente, sanatoase in domeniul Justitiei in Romania.Am adus ca argumente si chestiuni legate de rapiditatea si modul evaziv in care coalitia de guvermanant a tratat solicitarile, nu numai ale Opozitiei, dar si ale formelor asociative din zona Justitiei de a dezbate mult mai consistent aceste subiecte. Dezbaterea parlamentara a durat, practic, intre 31 octombrie si 21 decembrie, o perioada insuficienta.Am vorbit despre lipsa de dezbatere reala si de dialog cu organizatiile profesionale si despre modul in care CSM s-a exprimat si a redactat o opinie negativa pe aceasta tema.De asemenea, am mentionat petitia semnata de cei peste 4.000 de magistrati din Romania, am semnalat aspectele de neconstitutionalitate pe care Curtea Consitutionala s-a pronuntat, am vorbit despre modul in care putem coopera cu GRECO si Comisia de la Venetia, precum si despre recomandarile MCV in legatura cu consultarea Comisiei de la Venetia in redactarea acestor legi.In plus, am amintit de solicitarea domnului secretar general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland, care i-a cerut presedintelui Klaus Iohannis sa solicite autoritatilor romane cooperarea si obtinerea opiniei Comisiei de la Venetia si, nu in ultimul rand, am manifestat disponibilitatea PNL in a conlucra si a avea o contributie substantiala la redactarea unor legi sanatoase, imbunatatite, nu in maniera in care PSD si coalitia de guvernamant au facut-o.Acestea au fost argumentele prezentate de mine in comisia de monitorizare a Consiliului Europei, unde am solicitat opinia Comisiei de la Venetia", ne-a declarat Ionut Stroe.Intrebat care au fost pozitiile exprimate de ceilalti reprezentanti ai statului roman invitati la sedinta, deputatul PNL a subliniat ca discutiile au avut un "caracter secret, discret"."Discutiile s-au purtat '', e specificat clar chiar si pe site, iar regulile sunt stricte. Ce pot sa va spun este ca toti cei care am luat cuvantul din Romania ne-am exprimat public inainte de a avea aceasta sedinta, deci pozitiile se cunosc, ele au fost exprimate de Putere (dl), Opozitie (eu) si doamnaAu mai fost interventii si din partea, si a, care si-a aratat disponibilitatea, menirea acestui organism fiind sa asiste, sa sustina procesele legate de constitutionalitate, de legile din domeniul justitiei", a adaugat deputatul liberal.Rugat sa spuna, macar in linii mari, care a fost pozitia sustinuta de presedintele CSM in cadrul sedintei de azi a comisiei de monitorizare a APCE, Ionut Stroe a refuzat sa dea detalii."Doamna presedinte al CSM a exprimat public puncte de vedere in Romania, prin urmare sunt cunoscute pozitionarile dansei., iar cei de la Consiliul Europei vor comunica public aspectele pe care ei le considera relevante si de interes public", ne-a mai declarat acesta.Interesul aratat fata de pozitia presedintelui CSM, Simona Marcu, este justificat de faptul ca aceastacu privire la punctul de vedere prezentat astazi la Strasbourg, dupa cum a declarat pentrupurtatorul de cuvant al CSM, judecatorul Florin Encescu, care a mai spus ca prezenta Simonei Marcu la aceasta sedinta a fost semnalata doar pe site-ul oficial al comisiei de monitorizare De asemenea, Forumul Judecatorilor a cerut public presedintelui CSM sa sustina la Strasbourg "sa respecte vointa majoritatii absolute a adunarilor generale ale instantelor si parchetelor" exprimata in toamna anului 2017, a celor 4.000 de magistrati semnatari ai Memoriului pentru retragerea Legilor Justitiei, precum si cele doua avize consecutive emise de plenul CSM, si sa sustina sesizarea de catre APCE a Comisiei de la Venetia, solicitarea lor ramanand fara un raspuns public pana acum din partea presedintelui CSM.Pe 19 aprilie, CCR a dat o a doua decizie in ce priveste Legile Justitiei Astfel, Legea privind Statutul magistratilor contine prevederi neconstitutionale si se va intoarce in Parlament, insa celelalte doua Legi ale Justitiei, cea privind organizarea judiciara si cea referitoare la organizarea si functionarea CSM, au fost declarate constitutionale si au ajuns la Cotroceni pentru promulgare.Presedintele Klaus Iohannis are la dispozitie trei variante - promulgarea, retrimiterea la Parlament sau o noua sesizare la CCR. Asta dupa ce a declarat deja ca Administratia Prezidentiala nu are de gand sa ceara un punct de vedere de la Comisia de la Venetia pe aceste acte normative.