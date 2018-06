Si DIICOT sesizeaza CSM, dupa ce Dragnea a spus ca "multi procurori risca sa plateasca greu"

Si Forumul Judecatorilor cere CSM sa apere independenta magistratilor

Ziare.

com

Prima sesizare vizeaza apararea reputatiei procurorilor care se ocupa de dosarul Dancila, iar celalta face referire la un atac la adresa independentei sistemului judiciar, au declarat surse judiciare pentru Ziare.com.Amintim ca Parchetul General a dispus trimiterea dosarului in care Ludovic Orban a sesizat fapte de tradare nationala si uzurpare de functii in cazul lui Liviu Dragnea si al Vioricai Dancila structurii de parchet competenta, adica Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Duminica seara, liderul PSD Liviu Dragnea a lansat un atac dur la adresa DIICOT . Intrebat, la o emisiune la Antena 3, daca este de parere ca se va merge mai departe cu plangerea depusa impotriva sa si a Vioricai Dancila, Dragnea a raspuns:"Nu stiu daca vor merge. Ce pot sa va spun cu siguranta, ca este o comanda foarte ferma. Nu intamplator a fost pus Daniel Horodniceanu sa gestioneze interimar postul de sef al DIICOT. Aia a fost facuta coordonat: 'Te mai tinem, fa ceva cu aia'. Sper sa nu fie niciun procuror care sa riste atat de mult incat sa dea curs la aceasta dementa. Ca este dementa. Foarte multi procurori risca sa plateasca greu".Si Asociatia "Forumul Judecatorilor din Romania" a transmis o cerere catre CSM prin care solicita sa apere independenta sistemului judiciar "de atacurile recente ale reprezentantilor de seama ai puterii legislative si ai puterii executive".Judecatorii spun ca fac referire la discursurile unor lideri politici, sustinute sambata si duminica, "in privinta carora este necesara interventia neintarziata a Consiliului Superior al Magistraturii"."In conditiile in care organizatorii mitingului desfasurat la 9 iunie 2018 sunt persoane aflate in diverse proceduri judiciare penale, iar mesajele au vizat in mod expres justitia, cu motivarea devoalata ca puterea politica sa primeze asupra independentei institutiilor "nereformate", apelul la incetarea asa-ziselor "abuzuri" reprezinta o forma de presiune asupra magistratilor care au in lucru dosare penale, chiar in etapa deliberarii, ceea ce constituie un precedent extrem de periculos, ce nu poate ramane nesanctionat in conditiile legii", afirma Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania, intr-un comunicat remis Ziare.com.Forumul Judecatorilor critica si faptul ca, afirmand ca aceste denumiri sunt inacceptabile si reprezinta un derapaj extrem de grav de la principiile democratiei."Duritatea discursului politic, pornind de la catalogarea magistratilor, in cadrul unor afirmatii generalizatoare, drept "corupti", "stalinisti", "securisti", "tortionari", culminand cu denumirea absolut inacceptabila de "sobolani",, iar intregul "scenariu" al mitingului politic, "recuzita" utilizata si asa-zisa "vointa a poporului" de a fi ocoliti "cei alesi" de mijloacele legale de atragere a raspunderii penale, asociate cu declaratia de "lupta in strada", "pana la capat" contureaza imaginea unei amenintari grave la independenta justitiei.De asemenea, intr-o emisiune de televiziune subsecventa acestui eveniment, presedintele Camerei Deputatilor a amenintat nepermis procurorii DIICOT care ancheteaza o plangere aflata pe rol, in exercitarea atributiilor de serviciu, acuzandu-i ca "risca sa plateasca la greu" pentru solutia luata", mai afirma judecatorii.